3.7 milyar liralÄ±k 'yardÄ±m' hangi faaliyetlere harcandÄ±?

Belediyeler ve il Ã¶zel idareleri hariÃ§ kamu idarelerinin kÃ¢r amacÄ± gÃ¼tmeyen kurum ve kuruluÅŸlara 2017'de yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±m 3.7 milyar liradan fazla.

SayÄ±ÅŸtay'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 2017 yÄ±lÄ± denetim raporuna göre, belediyeler ve il özel idareleri hariç devletin kasasÄ±ndan kâr amacÄ± gütmeyen dernek, vakÄ±f, birlik, kurum, kuruluÅŸ, sandÄ±k gibi kurumlara bir yÄ±l içinde yapÄ±lan yardÄ±m, 3.7 milyar lira. SayÄ±ÅŸtay, raporda yardÄ±m alanlarÄ±n faaliyetlerine iliÅŸkin bilgi verilmediÄŸini tespit etti.Önceki yÄ±l raporlarÄ±nda da bunun eleÅŸtiri konusu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden SayÄ±ÅŸtay, 2017’de 151 kurumun cebinden, vakÄ±f ve derneklere çÄ±kan paranÄ±n hesabÄ±nÄ± vermediÄŸini belirterek, “Sorumluluk ilkesi gereÄŸi hesap verebilirlik ve mali saydamlÄ±ÄŸÄ± zedeler” uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Cumhuriyet'ten Sinan TartanoÄŸlu'nun haberine göre SayÄ±ÅŸtay’Ä±n Genel DeÄŸerlendirme Raporu’nda, “YapÄ±lan inceleme neticesinde 151 kamu idaresinin yardÄ±m yapÄ±lan birlik, kurum ve kuruluÅŸlara iliÅŸkin bilgilere idare faaliyet raporunda yer vermediÄŸi görülmüÅŸtür. Bu idarelerden 10’u genel bütçeli idare, 39’u üniversite, 6’sÄ± diÄŸer özel bütçeli idare, 88’i belediye ve 8’i il özel idaresidir” denildi. Kamu idarelerinin SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nda yer alan “kâr amacÄ± gütmeyen kuruluÅŸlara yapÄ±lan transferler” kaleminde, “dernek, birlik, vakÄ±f üniversiteleri, kamu iÅŸveren sendikalarÄ±, memurlarÄ±n öÄŸle yemeÄŸi, sosyal amaçlÄ± fonla, Türk kültür varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n korunmasÄ± ve tanÄ±tÄ±mÄ±, baÄŸÄ±msÄ±z spor federasyonlarÄ±, Türkiye Maarif VakfÄ±”na yapÄ±lan baÄŸÄ±ÅŸlara iÅŸaret ediyor.

Belediyeler ve il özel idareleri hariç devlet kurumlarÄ±; SayÄ±ÅŸtay’Ä±n denetlememekten ÅŸikâyet ettiÄŸi ÅŸu harcamalarÄ± yapÄ±yor:

â– CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 2017 yÄ±lÄ±nda; dernek ve vakÄ±f gibi kurumlara 7 milyon 975 bin yardÄ±m yaptÄ±. BaÅŸbakanlÄ±k’Ä±n kesesinden ise yardÄ±m için 1 milyon 548 bin 814 lira çÄ±ktÄ±. Devletin en tepesi, dernek ve vakÄ±flara 2017 yÄ±lÄ±nda 9 milyon 523 bin 814 TL aktardÄ±.

â– 21 bakanlÄ±ÄŸÄ±n bütçesinden kâr amacÄ± gütmeyen kuruluÅŸlara yapÄ±lan cari transfer ise 2 milyar 182 milyon 504 bin 450 lira oldu.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n harcamalarÄ± mevzuata aykÄ±rÄ±

â– Anayasa Mahkemesi, YargÄ±tay, DanÄ±ÅŸtay ve Hakimler SavcÄ±lar Yüksek Kurulu’nun dernek ve vakÄ±flara toplam yardÄ±mÄ± 3 milyon 825 bin 59 TL’yi buldu.

â– YÖK’e iliÅŸkin SayÄ±ÅŸtay raporunda, cari transferler kaleminde derneklere ve vakÄ±flara yapÄ±lan yardÄ±mlarla ilgili bilgi yer almÄ±yor. ÖSYM’nin ise dernek ve vakÄ±flara bütçesinden 82 bin 546 TL ödeme yaptÄ±ÄŸÄ± bilgisi yer alÄ±yor. SayÄ±ÅŸtay tarafÄ±ndan denetlenen devlet üniversitelerinden sadece 31 tanesi harcamalarÄ± içinde kâr amacÄ± gütmeyen kuruluÅŸlara yapÄ±lan transferler kalemini özel olarak bildirdi. 31 üniversitenin içinde dernek ve vakÄ±flarÄ±n da olduÄŸu toplam para transferinin 22 milyon 52 bin 919 liraya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± görüldü.

UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±, 231 milyon liralÄ±k iÅŸe 658 milyon lira Ã¶dedi

â– Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Türkiye Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Kurumu, MGK, Sahip Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± gibi 15 kurumun bütçesinden 1 milyar 442 milyon 497 bin 948 TL dernek ve vakÄ±flar için harcandÄ±. MÄ°T, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Emniyet Genel MüdürlüÄŸü’nün bütçe sonuçlarÄ±nda ise kâr amacÄ± gütmeyen kuruluÅŸlara yapÄ±lan cari transfer kalemi bulunmuyor.

â– AralarÄ±nda Savunma Sanayii MüÅŸteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±, TÜBÄ°TAK, Kredi ve Yurtlar Kurumu, TÄ°KA, YurtdÄ±ÅŸÄ± Türkler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°ÅžKUR, BTK, SPK, RTÜK’ün de bulunduÄŸu 61 kurumdan kâr amacÄ± gütmeyen kuruluÅŸlara 116 milyon 242 bin 898 TL harcandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Diyanet, 2017'de faizden 256 bin 806 lira gelir elde etti

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 09:46

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