Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n harcamalarÄ± mevzuata aykÄ±rÄ±

SayÄ±ÅŸtay, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n harcamalarÄ±nÄ±n mevzuata aykÄ±rÄ± olduÄŸunu belirledi.

SayÄ±ÅŸtay, 2017 yÄ±lÄ± hesaplarÄ±nÄ± denetlediÄŸi Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Emniyet Genel MüdürlüÄŸü’nün harcamalarÄ±n mevzuata aykÄ±rÄ± olduÄŸunu tespit etti. Raporda, operasyona katÄ±lmayan personele mutat olarak her ay ödeme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Cumhuriyet'ten Alican UludaÄŸ'Ä±n haberine göre, valiliklerde çalÄ±ÅŸan il mahalli idareler müdürlerine, il yazÄ± iÅŸleri müdürlerine, il basÄ±n ve halkla iliÅŸkiler müdürlerine, il planlama ve koordinasyon müdürlerine ek göstergenin 2200 gösterge rakamÄ± üzerinden ödenmesi gerekirken, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± il müdürleri için belirlenen 3000 ek gösterge rakamÄ± üzerinden ödendiÄŸi tespit edildi.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n 2016 yÄ±lÄ±nda da aynÄ± konu nedeniyle uyarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen raporda, buna karÅŸÄ±lÄ±k uygulamanÄ±n 2017 yÄ±lÄ± denetimlerinde de aynÄ± ÅŸekilde devam ettiÄŸi vurgulandÄ±.

SayÄ±ÅŸtay, Emniyet Genel MüdürlüÄŸü’nde ise operasyon tazminatÄ±nÄ±n operasyonlara çÄ±kan personel yerine bütün personeli kapsayacak ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ±nÄ± yasaya aykÄ±rÄ± buldu.

SayÄ±ÅŸtay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Emniyet Genel MüdürlüÄŸü’nün 2017 hesaplarÄ±na iliÅŸkin birçok mevzuata aykÄ±rÄ±lÄ±klar tespit etti. 2017’de verilen 23 milyar 537 milyon TL bütçenin tamamÄ±nÄ± kullanÄ±p, 7 milyar 721 milyon TL ödenek üstü harcama yapan Emniyet Genel MüdürlüÄŸü’nün hesaplarÄ±nda da çok sayÄ±da mevzuata aykÄ±rÄ±lÄ±k buldu.

Operasyon tazminatÄ±nÄ±n bütün personele yapÄ±lmasÄ±nÄ±n eleÅŸtirildiÄŸi raporda, operasyona katÄ±lmayan personele mutat olarak her ay ödeme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 09:30

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