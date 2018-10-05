Veli SaÃ§Ä±lÄ±kâ€™Ä±n arabasÄ±na haciz konuldu

KHK ile ihraÃ§ edilen ve â€˜iÅŸimizi geri istiyoruzâ€™ dediÄŸi iÃ§in defalarca para cezasÄ± alan Veli SaÃ§Ä±lÄ±k'Ä±n arabasÄ±na haciz konuldu.

OHAL KHK'siyle ihraç edilen ve Yüksel Caddesi’ndeki ‘iÅŸimizi geri istiyoruz’ eylemleri sÄ±rasÄ±nda defalarca gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p para cezasÄ± kesilerek serbest bÄ±rakÄ±lan Veli SaçÄ±lÄ±k’Ä±n arabasÄ±na haciz konuldu.

Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen sosyolog Veli SaçÄ±lÄ±k, Yüksel Caddesi’ndeki eylemleri sÄ±rasÄ±nda defalarca gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ± iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan "Kabahatler Kanunu" uyarÄ±nca defalarca para cezasÄ± kesilen SaçÄ±lÄ±k’a kesinleÅŸen 15 bin, toplamda ise 24 bin TL caza verildi.

Sosyal medya hesabÄ±ndan arabasÄ±na cezalar nedeniyle haciz konulduÄŸunu duyuran SaçÄ±lÄ±k, “Ä°ÅŸimi geri istediÄŸim için iÅŸkence edip, onlarca dava açtÄ±lar, üstüne üstlük bir çuval para cezasÄ± yazmÄ±ÅŸlardÄ±. Åžimde de arabama haciz koymuÅŸlar. Küfür yine de bana yakÄ±ÅŸmaz deÄŸil mi dostlar?” dedi.

Ä°ÅŸimi geri istediÄŸim için iÅŸkence edip, onlarca dava açtÄ±lar, üstüne üstlük bir çuval para cezasÄ± yazmÄ±ÅŸlardÄ±. Åžimde de arabama haciz koymuÅŸlar. Küfür yine de bana yakÄ±ÅŸmaz deÄŸil mi dostlar? pic.twitter.com/8SszXDRurn — Veli SaçÄ±lÄ±k (@velisacilik) 4 Ekim 2018

Haciz konulma iÅŸlemiyle ilgili görsel de paylaÅŸan SaçÄ±lÄ±k aracÄ±nÄ±n plakasÄ±nÄ± Man AdasÄ± bayraÄŸÄ± ile kapatarak, “Man AdasÄ± bayraÄŸÄ±nÄ± ben yerleÅŸtirdim plakayÄ± saklamak için” ifadelerine yer verdi. (HABER MERKEZÄ°)

Kaynak: duvaR

CanÄ±m Feraye

Emniyet Veli SaÃ§Ä±lÄ±k iÃ§in Ã¶rgÃ¼t arayÄ±ÅŸÄ±nda!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 09:14

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