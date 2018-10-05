Ä°mar Kanunu deÄŸiÅŸiyor: Rant devletin olacak

HazÄ±rlanan taslaÄŸa gÃ¶re imar planÄ±nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerde arsada deÄŸer artÄ±ÅŸÄ± olursa aradaki farkÄ±n tamamÄ± devlete Ã¶denecek.

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ä°mar Kanunu'na iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yasa taslaÄŸÄ±na göre, imar planÄ±nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerde arsada deÄŸer artÄ±ÅŸÄ± olursa aradaki farkÄ±n tamamÄ± devlete ödenecek.

Ä°lk olarak 2014 yÄ±lÄ±nda kamuoyuna duyurulan ancak 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde rafa kaldÄ±rÄ±lan ‘ÅŸehirlerde rant vergisi', 2016 yÄ±lÄ±nda da çÄ±karÄ±lmak istenmiÅŸti. Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre 4 yÄ±l aradan sonra Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, 3194 sayÄ±lÄ± Ä°mar Kanunu'nda yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸiklikle konuyu yeniden gündeme getirdi. HazÄ±rlanan yasa taslaÄŸÄ±na göre imar planÄ±nda konut olarak görülen arsanÄ±n AVM'ye dönüÅŸtürülmesi veya kat sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'ten 15'e çÄ±kmasÄ± gibi plan deÄŸiÅŸikliklerinde arsa deÄŸerindeki artÄ±ÅŸÄ±n tamamÄ± devlete ödenecek.

Hürriyet'in ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 12 maddelik kanun taslaÄŸÄ±yla Ä°mar Kanununa plan deÄŸiÅŸiklikleriyle ilgili bir madde eklenmesi öngörülüyor. Söz konusu madde, "YoÄŸunluk artÄ±ÅŸÄ±, bina yüksekliÄŸi, kat adedi, kullanÄ±m amacÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸine yönelik uygulama imar plan deÄŸiÅŸikliÄŸi sonucu deÄŸerinde artÄ±ÅŸ olan taÅŸÄ±nmaz maliklerinden, taÅŸÄ±nmazÄ±n artan arsa deÄŸerinin tamamÄ± ‘deÄŸer artÄ±ÅŸ payÄ±' olarak alÄ±nÄ±r. DeÄŸer artÄ±ÅŸ payÄ± bedelinin tespitinde, imar planÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸi sonucunda taÅŸÄ±nmazÄ±n imar durumunda kÄ±ymet bakÄ±mÄ±ndan meydana gelecek artÄ±ÅŸ dikkate alÄ±nÄ±r ve 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayÄ±lÄ± Kanun'un 11'inci maddesinde belirtilen bedel tespiti esaslarÄ± gözetilir" hükmünü içeriyor.

DeÄŸer artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ne kadar olduÄŸuna ise idarenin oluÅŸturacaÄŸÄ± deÄŸer tespit komisyonu karar verecek. Ancak komisyonun tespiti, en az iki lisanslÄ± gayrimenkul deÄŸerleme ÅŸirketinin bulduÄŸu rakamÄ±n aritmetik ortalamasÄ±ndan az olmayacak.

OSB VE KENTSEL DÖNÜÅžÜM ALANLARI KAPSAM DIÅžI

VatandaÅŸ, taÅŸÄ±nmazÄ±n deÄŸer artÄ±ÅŸ payÄ±nÄ± ödeyinceye kadar tapu kütüÄŸüne ÅŸerh edilecek. Bu parselle ilgili satÄ±ÅŸ, ipotek, trampa, kiralama ve benzeri iÅŸlemler bedel ödeninceye kadar duracak. DeÄŸer artÄ±ÅŸ payÄ± ödenmeden yapÄ± ruhsatÄ± düzenlenemeyecek. DeÄŸer artÄ±ÅŸ payÄ±nÄ±n yüzde 30'u imar planÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸini onaylayan ilgili idarede açÄ±lacak kamulaÅŸtÄ±rma hesabÄ±na, yüzde 30'u bakanlÄ±ÄŸÄ±n dönüÅŸüm projeleri özel hesabÄ±na, yüzde 40'Ä± Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'na yatÄ±rÄ±lacak.

DeÄŸer artÄ±ÅŸ payÄ± aynÄ± olarak alÄ±nÄ±rsa, aynÄ± kurumlara yine bu oranlarda hisselendirilecek. Ancak bu plan deÄŸiÅŸiklikleri, KÄ±yÄ± Kanunu, Organize Sanayi Bölgeler (OSB), Kültür ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kanunu, Kentsel DönüÅŸüm Kanunu'na tabi alanlarda yapÄ±lamayacak.

Taslak hazÄ±rlÄ±klarÄ±nda deÄŸer artÄ±ÅŸ payÄ±nÄ±n önce yüzde 70'inin kamuya, yüzde 30'unun ise arsa sahibine verilmesi üzerinde durulsa da son aÅŸamada tamamÄ±nÄ±n kamuya gitmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±. Yetkililer plan deÄŸiÅŸikliÄŸiyle o bölgede trafik, hava kirliliÄŸi gibi olumsuzluklarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olarak bu bedellerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkat çektiler.

Ancak Ä°nÅŸaat Mühendisleri OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Cemal Gökçe, plan dÄ±ÅŸÄ± yapÄ±laÅŸmanÄ±n o bölgede altyapÄ± sorunlarÄ± ile çevre kirliliÄŸi, trafik yoÄŸunluÄŸu gibi sakÄ±ncalarÄ±na da dikkat çekti.

RUHSATSIZ YA DA RUHSATA AYKIRI YAPILAR YIKILACAK

Ä°mar planlarÄ±nÄ±n kesinleÅŸmesinden itibaren 6 aylÄ±k süreden sonra plan iptali, revizyonu veya deÄŸiÅŸikliÄŸi gerekçe gösterilerek, alÄ±nmÄ±ÅŸ yapÄ± ruhsatlarÄ± iptal edilemeyecek, inÅŸaat durdurulamayacak. Mevcut mevzuatta ruhsat alÄ±nmadan ya da ruhsata aykÄ±rÄ± olarak yapÄ±lan yapÄ±larÄ±n mühürlenerek durdurulacaÄŸÄ± hükmü bulunuyor.

Ancak taslaÄŸa eklenen yeni fÄ±krayla, idare tarafÄ±ndan ruhsata baÄŸlanamayacaÄŸÄ± veya aykÄ±rÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n giderilemeyeceÄŸi tespit edilen yapÄ±larda, bir aylÄ±k süre beklenmeden ruhsatÄ±n iptal edilerek, ruhsata aykÄ±rÄ± veya ruhsatsÄ±z yapÄ±lan bina ya da mevzuata aykÄ±rÄ± imalatlarÄ±n, belediye encümeni veya il idare kurulu kararÄ±nÄ± müteakip yÄ±ktÄ±rÄ±lmasÄ± hükme baÄŸlanÄ±yor. YÄ±kÄ±m masrafÄ±nÄ±n da yapÄ± sahibinden alÄ±nacaÄŸÄ± belirtiliyor.

Yetkililer söz konusu yasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin kabulü halinde ÅŸehir rantÄ±nÄ±n nasÄ±l vergilendirileceÄŸini ÅŸu örnekle anlattÄ±:

"Ä°stanbul'da imar planÄ±nda 5 katlÄ± konut izni bulunan bir arsa için vatandaÅŸ, hem yoÄŸunluk artÄ±ÅŸÄ± hem de fonksiyon deÄŸiÅŸikliÄŸi talebiyle baÅŸvurursa ve bunun sonucunda oraya 10 katlÄ± bir otel, AVM, iÅŸ merkezi, rezidans veya hastane yapÄ±lmasÄ± izni çÄ±karsa, arsanÄ±n deÄŸeri artacak. EÄŸer deÄŸer artÄ±ÅŸÄ± 5 milyondan 15 milyon liraya yükselmiÅŸse aradaki 10 milyon liralÄ±k farkÄ±n devlete ödenmesi gerekecek." (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 08:41

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