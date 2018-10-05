Trump'Ä±n YÃ¼ksek Mahkeme adayÄ± Kavanaugh protesto edildi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n cinsel saldÄ±rÄ±yla suÃ§lanan YÃ¼ksek Mahkeme adayÄ± Brett Kavanaugh, Washington ve New York'ta protesto edildi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Yüksek Mahkeme üyeliÄŸi için aday gösterdiÄŸi Washington DC Temyiz Mahkemesi YargÄ±cÄ± Brett Kavanaugh, Washington ve New York'ta yüzlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemlerle protesto edildi. Kavanaugh, Christine Blasey Ford, Deborah Ramirez ve Julie Swetnick adlÄ± üç kadÄ±n tarafÄ±ndan cinsel saldÄ±rÄ±yla suçlanÄ±yor.

HakkÄ±ndaki cinsel saldÄ±rÄ± suçlamalarÄ± nedeniyle tepki toplayan Kavanaugh'a yönelik protestolar sürüyor. Anadolu AjansÄ±'nÄ±n haberine göre New York'ta 5. Cadde'de bulunan Trump Tower önünde düzenlenen gösteriye çoÄŸunluÄŸu kadÄ±n yüzlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iptal edilmesi yönünde sloganlarÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde "KadÄ±nlara güvenin", "SusturulmayÄ± reddediyoruz", "Kavanaugh'a hayÄ±r" yazÄ±lÄ± dövizler taÅŸÄ±ndÄ±. Eylemde ayrÄ±ca, cinsel saldÄ±rÄ± maÄŸdurlarÄ±nÄ±n seslerinin duyurulmasÄ±nÄ± talep etti.

KONGRE ÖNÜNDEKÄ° EYLEMDE YÜZLERCE GÖZALTI

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

BaÅŸkent Washington'da da Kongre önünde toplanan vatandaÅŸlar, Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iptalini istedi. Eylemde 300'den fazla kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda ABD'li oyuncu Amy Schumer de bulunuyor.

KAVANAUGH HAKKINDAKÄ° SUÇLAMALAR

FotoÄŸraf: Senatör Johnny Isakson Ofisi/Wikimedia Commons

Trump, temmuz ayÄ±nda Yüksek Mahkeme adayÄ±nÄ±n Brett Kavanaugh olduÄŸunu duyurmuÅŸtu.

Palo Alto Üniversitesi'nde Psikoloji Profesörü olan Christine Blasey Ford, Komisyon'da verdiÄŸi ifadesinde Kavanaugh'Ä± cinsel saldÄ±rÄ±yla suçlamÄ±ÅŸtÄ±. Ford, ifadesinde 1982 yÄ±lÄ±nda Kavanaugh'Ä±n kendisine tecavüz etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸ ve "Belki de kazayla beni öldürebilirdi" demiÅŸti.

Deborah Ramirez ve Julie Swetnick adlÄ± iki kadÄ±n da Kavanaugh'Ä± kendilerine 1980'li yÄ±llarda cinsel saldÄ±rÄ±da bulunmakla suçluyor.

ABD Senatosu Adalet Komitesi, geçen hafta Kavanaugh'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± onaylamÄ±ÅŸtÄ±.

Kavanaugh'un Kongreden onay almasÄ± durumunda Cumhuriyetçi baÅŸkanlarÄ±n aday gösterdiÄŸi isimler Yüksek Mahkemede sayÄ± olarak üstünlüÄŸünü korumaya devam edecek. (DIÅž HABERLER)

Trump'Ä±n adayÄ± Kavanaugh hakkÄ±nda bir cinsel saldÄ±rÄ± iddiasÄ± daha

Adalet Komisyonu'ndan Trump'Ä±n YÃ¼ksek Mahkeme adayÄ± Kavanaugh'a onay

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 07:40

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