Trump, ABDâ€™nin yeni â€˜terÃ¶rle mÃ¼cadele stratejisiâ€™ni imzaladÄ±

Donald Trump, 'TerÃ¶rle MÃ¼cadele Ulusal GÃ¼venlik Stratejisiniâ€™ onayladÄ±. Yeni strateji belgesinde Ä°ran'a yÃ¶nelik vurgular dikkat Ã§ekiyor.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, ülkesinin yeni “Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisini” onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Benim liderliÄŸim altÄ±nda ABD teröre karÅŸÄ± mücadeleyi artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.” ifadesini kullandÄ±.

Trump, ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Benim liderliÄŸim altÄ±nda ABD teröre karÅŸÄ± mücadeleyi artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Koalisyon ortaklarÄ±mÄ±zla birlikte Suriye ve Irak'ta DEAÅž'Ä± büyük oranda ortadan kaldÄ±rdÄ±k. AynÄ± ÅŸekilde, Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± ve Ä°ran'Ä±n bölgesel güçlerine destek veren ABD'nin Ä°ran ile yaptÄ±ÄŸÄ± berbat bir anlaÅŸmaya son verdim. AyrÄ±ca, savunma konusunda ülkemizin ordusunu yeniden yapÄ±landÄ±rmak için bütçeyi düzenledim." deÄŸerlendirmesine yer verdi.

ABD’nin en son "Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisi" eski BaÅŸkan Barack Obama döneminde 2011'de hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Trump’Ä±n bugün onayladÄ±ÄŸÄ± raporda ise özellikle Ä°ran'a karÅŸÄ± kullanÄ±lan sert dil dikkat çekerken, rapor özellikle altÄ± madde üzerine yoÄŸunlaÅŸtÄ±.

Raporda, "Teröristlerin ideolojik olarak kaynaklarÄ±na inmek, teröristleri kendilerinden destekleyen kaynaklarÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rmak, ABD’nin terörle mücadele araçlarÄ±nÄ±n modernleÅŸtirilmesi, Amerikan altyapÄ±sÄ±nÄ±n korunmasÄ± ve büyümesini saÄŸlamak, radikalleÅŸmenin önüne geçilmesi, terör gruplarÄ±na katÄ±lÄ±mÄ± engellemek ve uluslararasÄ± ortaklarla terörle mücadelede ortak noktalarÄ± arttÄ±rmak." maddeleri öne çÄ±ktÄ±.

Trump’Ä±n Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± John Bolton da ABD'nin yeni stratejisine iliÅŸkin Beyaz Saray'da basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

Bolton, "KarÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸumuz terörist ideolojinin farkÄ±ndayÄ±z ve BaÅŸkanÄ±mÄ±z da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸumuz ideolojik tehlikenin farkÄ±nda olmadan terörizmle baÅŸa çÄ±kamayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n farkÄ±ndadÄ±r." dedi.

Bolton ABD'nin "tehlike" olarak gördüÄŸü temel ideoloji hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± yorumda ise "Bütün tehlike içeren ideolojilere bakÄ±yoruz. Sadece Sünni ideolojilere deÄŸil, fakat 1979 Ä°ran Ä°slam Devrimi'nden etkilenen ideolojilere de bakÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 01:09

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