BahÃ§eli iÅŸaret etti, MHP'liler AkÅŸener'in evinin Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±

Devlet BahÃ§eli'nin Meral AkÅŸener'e yÃ¶nelik 'SonuÃ§larÄ±na katlanÄ±rsÄ±n' sÃ¶zleri sonrasÄ± bir grup MHP'li AkÅŸener'in evinin Ã¶nÃ¼nde slogan attÄ±.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli ile Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener arasÄ±nda Twitter’da yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan AkÅŸener, bir grup MHP’linin evinin önüne gelerek slogan attÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren videoyu paylaÅŸtÄ±.

Videoda MHP’lilerin “Bozkurtlar burada çakallar nerede”, “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” sloganlarÄ±nÄ± attÄ±ÄŸÄ± görülürken AkÅŸener ise “Erkekseniz gelin vurun, yuh size” diye karÅŸÄ±lÄ±k verdi. AkÅŸener videoyu "BaÅŸka analarÄ±n çocuklarÄ± üzerinden yiÄŸitlik olmaz. YüreÄŸin yetiyorsa kendin gel, bekleriz" ifadesiyle yayÄ±nladÄ±.

BaÅŸka analarÄ±n çocuklarÄ± üzerinden yiÄŸitlik olmaz.

YüreÄŸin yetiyorsa kendin gel, bekleriz @dbdevletbahceli pic.twitter.com/hRTggQJUU8 — Meral AkÅŸener (@meral_aksener) October 4, 2018

BAHÇELÄ°, 'SON Ä°HTARIM' DEMÄ°ÅžTÄ°

Gün içinde yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmada Bahçeli, AkÅŸener’e “Bu hanÄ±mefendiye son ihtarÄ±m, bölmek ve yok etmek istediÄŸin MHP’ye karÅŸÄ± sinir ve sÄ±nÄ±rlarÄ± ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarÄ±na katlanmak zorunda kalÄ±rsÄ±n. Demedi deme, büyük lafÄ± dinle!” demiÅŸ, AkÅŸener ise “TürklüÄŸü ayaklar altÄ±na alÄ±p, megri megri ile gözyaÅŸÄ± dökenlere paspas olurken hangi ‘büyüÄŸünüzün’ sözünü dinlediniz SayÄ±n Devlet Bahçeli? McKinsey’e göÄŸsünüzü siper ederken hangi büyüÄŸünüzün emrindesiniz? BahsettiÄŸiniz sonuçlarÄ± merakla bekliyorum” yanÄ±tÄ±nÄ± vermiÅŸ ve “Demirden korksak trene binmezdik” diyerek Ä°YÄ° Parti Genel Merkezi’nin adresini paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 00:50

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