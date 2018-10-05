AkÅŸener'in evine yÃ¼rÃ¼yen MHP ÃœskÃ¼dar Ä°lÃ§e teÅŸkilatÄ± gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

Meral AkÅŸener'in evinin Ã¶nÃ¼nde 'Bozkurtlar burada Ã§akallar nerede' sloganlarÄ± atan MHP ÃœskÃ¼dar Ä°lÃ§e teÅŸkilatÄ± gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli ile Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener arasÄ±nda Twitter’da yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan MHP'li bir grup AkÅŸener'in evinin önüne gelerek sloganar attÄ±. Büyük tepki toplayan olay sonrasÄ± BakanÄ± Soylu, gerekli takibatÄ±n yapÄ±lmasÄ± için Ä°stanbul ValiliÄŸine talimat verildiÄŸini açÄ±kladÄ±. Valilik ise "Tahkikat baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°limizin huzur ve sükûnuna yönelik her türlü eylem ve kiÅŸi hakkÄ±nda yasalarÄ±n verdiÄŸi görev ve yetkiler tereddütsüz yerine getirilecektir" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Olay sonrasÄ± MHP'den yapÄ±lan ilk açÄ±klamada yaÅŸananlara deÄŸilnilmedi ancak "Ülkücü Hareketin kadife eldiven içindeki demir yumruk olduÄŸunu kimse unutmamalÄ±dÄ±r" denildi. AkÅŸener'in evinin önünde yapÄ±lan açÄ±klamada ise "Siyaset saldÄ±rÄ±yla yapÄ±lacaksa evine gidilecek en son ev SayÄ±n AkÅŸener'in evidir. Gerçekleri haykÄ±rmaya devam edeceÄŸiz" denildi. AkÅŸener'in evine yürüyen MHP Üsküdar Ä°lçe teÅŸkilatÄ±nÄ±n görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AKÅžENER: YÜREÄžÄ°N YETÄ°YORSA KENDÄ°N GEL

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener'in gece yaÅŸananlara iliÅŸkin Twitter'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda, MHP’lilerin “Bozkurtlar burada çakallar nerede”, “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” sloganlarÄ±nÄ± attÄ±ÄŸÄ± görülürken AkÅŸener ise “Erkekseniz gelin vurun, yuh size” diye karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi görülüyor. AkÅŸener, videoyu "BaÅŸka analarÄ±n çocuklarÄ± üzerinden yiÄŸitlik olmaz. YüreÄŸin yetiyorsa kendin gel, bekleriz" ifadesiyle yayÄ±nladÄ±.

BaÅŸka analarÄ±n çocuklarÄ± üzerinden yiÄŸitlik olmaz.

YüreÄŸin yetiyorsa kendin gel, bekleriz @dbdevletbahceli pic.twitter.com/hRTggQJUU8 — Meral AkÅŸener (@meral_aksener) October 4, 2018

BAHÇELÄ°, 'SON Ä°HTARIM' DEMÄ°ÅžTÄ°

Dün yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmada Bahçeli, AkÅŸener’e “Bu hanÄ±mefendiye son ihtarÄ±m, bölmek ve yok etmek istediÄŸin MHP’ye karÅŸÄ± sinir ve sÄ±nÄ±rlarÄ± ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarÄ±na katlanmak zorunda kalÄ±rsÄ±n. Demedi deme, büyük lafÄ± dinle!” demiÅŸ, AkÅŸener ise “TürklüÄŸü ayaklar altÄ±na alÄ±p, megri megri ile gözyaÅŸÄ± dökenlere paspas olurken hangi ‘büyüÄŸünüzün’ sözünü dinlediniz SayÄ±n Devlet Bahçeli? McKinsey’e göÄŸsünüzü siper ederken hangi büyüÄŸünüzün emrindesiniz? BahsettiÄŸiniz sonuçlarÄ± merakla bekliyorum” yanÄ±tÄ±nÄ± vermiÅŸ ve “Demirden korksak trene binmezdik” diyerek Ä°YÄ° Parti Genel Merkezi’nin adresini paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, sabah saatlerinde "Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener'in evininin önündeki nümayiÅŸ konusunda gerekli takibatÄ±n yapÄ±lmasÄ± hususunda hemen Ä°stanbul ValiliÄŸi talimatlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

VALÄ°LÄ°K: SORUÅžTURMA BAÅžLATILDI

Ä°stanbul ValiliÄŸi de olaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°stanbul ValiliÄŸi’nden yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:

“Dün saat 23.30 sÄ±ralarÄ±nda Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Meral AkÅŸener’in konutunun önünde meydana gelen izinsiz gösteri ve protesto eylemine katÄ±lanlar hakkÄ±nda adli mercilere intikal ettirilmek üzere ValiliÄŸimizce derhal tahkikat baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. SayÄ±n Genel BaÅŸkan’Ä±n konut güvenlik tedbirlerinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yönündeki farklÄ± tarihli iki talebine raÄŸmen konut çevre güvenliÄŸini saÄŸlamakla görevli polis ekibi ValiliÄŸimizce görevine devam ettirilmektedir. Bundan önce olduÄŸu gibi bundan sonra da ilimizin huzur ve sükûnuna yönelik her türlü eylem ve kiÅŸi hakkÄ±nda yasalarÄ±n verdiÄŸi görev ve yetkiler tereddütsüz yerine getirilecektir.”

Ä°YÄ° PARTÄ°LÄ°LER TEPKÄ°LÄ°

Ä°YÄ° Parti üyeleri, AkÅŸener’in evinin önünde yaÅŸananlara AkÅŸener’in evinin önünde basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyerek tepki gösterdi. Grup adÄ±na açÄ±klama yapan Ä°YÄ° Parti Genel Sekreteri Mustafa Cihan PaçacÄ± “Türkiye’nin ErdoÄŸan ve Bahçeli tarafÄ±ndan bir krize sürüklenmesine izin vermeyeceÄŸiz. MeÅŸru siyaset zeminin terk etmeyeceÄŸiz” dedi. Ä°YÄ° Parti Grup BaÅŸkanvekili Lütfü Türkkan ise yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “SayÄ±n Devlet Bahçeli sosyal medyada Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z Meral AkÅŸener’i açÄ±kça tehdit eden ifadeler kullandÄ±. Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir liderin baÅŸka bir lideri ölümle tehdit ettiÄŸi ilk örnektir” diye konuÅŸtu.

MHP’DEN TEHDÄ°TLER DEVAM ETTÄ°

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener’in evinin basÄ±lmasÄ± ile ilgili MHP’den tehdit içerikliÅŸ bir açÄ±klama geldi. “Demirden korksa trene binmeyeceÄŸini ifade edene, bir kere yanlÄ±ÅŸ trene bindiyse; koridordan ters tarafa yürümesinin hiçbir anlamÄ± olmayacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatmak isteriz” diyen MHP Genel Sekreteri Ä°smet Büyükataman, “Ülkücü Hareketin kadife eldiven içindeki demir yumruk olduÄŸunu da kimse unutmamalÄ±dÄ±r” dedi. Büyükataman, Ä°YÄ° Parti için ‘KÄ±nalÄ± YapÄ±ncak’ partisi ifadesini kullandÄ±.

MHP ÜSKÜDAR Ä°LÇE TEÅžKÄ°LATI GÖREVDEN ALINDI

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener'in evine yürüyen MHP Üsküdar Ä°lçe TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 15:14

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