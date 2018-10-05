LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri yeni hÃ¼kÃ¼met iÃ§in tarih verdi

LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri, yeni hÃ¼kÃ¼metin 'bir hafta-10 gÃ¼n iÃ§inde' kurulacaÄŸÄ±ndan emin olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Lübnan BaÅŸbakanÄ± Saad Hariri, Lübnan'da yayÄ±n yapan MTF televizyonuna yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, hükümet kurma çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndaki son durum hakkÄ±nda bilgi verdi.

BaÅŸbakan Hariri, “Bir hafta-10 gün içinde yeni hükümetin kurulacaÄŸÄ±ndan eminim. Hükümet her kesimi temsil edecek. Hükümete iÅŸ birliÄŸi niyetiyle girmeliyiz. Hiç kimse bir problem ya da çatÄ±ÅŸma çÄ±karÄ±lmasÄ± için hükümete katÄ±lmamalÄ±” dedi.

Hariri, ülkedeki ekonomik durumun siyasi farklÄ±lÄ±klarÄ± tolere etmeyeceÄŸini, herkesin güvenli limana ulaÅŸmak için iÅŸ birliÄŸi yapmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.

Lübnan ekonomisinde "tehlike çanlarÄ±nÄ±n çaldÄ±ÄŸÄ±" uyarÄ±sÄ±nda bulunan Hariri, ülke için birkaç bakanlÄ±ktan vazgeçmeye hazÄ±r olduÄŸunu öne sürerek, bütün siyasi partileri de devlet uÄŸruna fedakârlÄ±k yapmaya davet etti.

Lübnan CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn, 6 MayÄ±s'ta yapÄ±lan genel seçimlerin ardÄ±ndan BaÅŸbakan Hariri'yi 24 MayÄ±s'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmiÅŸti. Ancak baÅŸta bakanlÄ±klarÄ±n paylaÅŸÄ±lmasÄ± olmak üzere siyasi taraflar arasÄ±nda yaÅŸanan çekiÅŸmeler nedeniyle Lübnan'da hâlâ hükümet kurulamadÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 00:21

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