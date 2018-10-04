Ronaldo tecavÃ¼z soruÅŸturmasÄ± sonrasÄ± milli takÄ±m kadrosundan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Cristiano Ronaldo, hakkÄ±ndaki tecavÃ¼z soruÅŸturmasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan milli takÄ±m kadrosundan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

HakkÄ±ndaki tecavüz soruÅŸturmasÄ± yeniden açÄ±lan Cristiano Ronaldo’nun, Portekiz milli takÄ±mÄ±nÄ±n Polonya ve Ä°skoçya maçlarÄ± kadrosunda yer almayacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Konuya dair Juventus’tan yapÄ±lan açÄ±klama ise büyük tepki çekti.

Juventus formasÄ± giyen 33 yaÅŸÄ±ndaki golcü, dün 2009 yÄ±lÄ±nda ABD’nin Las Vegas kentinde Kathryn Mayorga’ya tecavüz ettiÄŸi iddiasÄ±nÄ± yalanlayan bir açÄ±klama yaptÄ± ve vicdanÄ±nÄ±n rahat olduÄŸunu söyledi.

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos ise kendisi, Ronaldo ve Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Fernando Gomes’in katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir toplantÄ± sonucu Ronaldo’nun ekim ve kasÄ±m aylarÄ±ndaki maçlarÄ±n kadrosunda yer almamasÄ± üzerinde anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Santos, “Gelecekte, hiçbir ÅŸey Cristiano’nun milli takÄ±ma katkÄ±da bulunmasÄ±nÄ± engelleyemeyecek” dedi.

JUVENTUS’TAN GARÄ°P AÇIKLAMA

Juventus’tan yapÄ±lan açÄ±klamada ise “Ronaldo’nun geçtiÄŸimiz aylarda gösterdiÄŸi üst düzey profesyonellik ve adanmÄ±ÅŸlÄ±k Juventus’taki herkesin takdirini topladÄ±. 10 yÄ±l önce gerçekleÅŸtiÄŸi iddia edilen olaylar, bu büyük ÅŸampiyonla tanÄ±ÅŸanlarÄ±n görüÅŸünü deÄŸiÅŸtirmiyor" denildi.

Juventus’un bu açÄ±klamasÄ± sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ronaldo bu yÄ±l Real Madrid'den Juventus takÄ±mÄ±na 128 milyon dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda transfer olmuÅŸtu. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Cristiano Ronaldo hakkÄ±ndaki tecavÃ¼z soruÅŸturmasÄ± yeniden aÃ§Ä±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 23:54

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