Avusturya'da on binler hÃ¼kÃ¼metin Ä±rkÃ§Ä± politikalarÄ±nÄ± protesto etti

Avusturyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Viyanaâ€™da on binlerce kiÅŸi hÃ¼kÃ¼metin Ä±rkÃ§Ä± politikalarÄ±na karÅŸÄ± BaÅŸbakanlÄ±k Ã¶nÃ¼nde miting dÃ¼zenledi.

Avusturya’nÄ±n baÅŸkenti Viyana’da yaklaÅŸÄ±k 20 bin iÅŸçi ve emekçi, Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümetinin Ä±rkçÄ± politikalarÄ±na karÅŸÄ± kitlesel bir miting düzenledi.

BaÅŸbakanlÄ±k önünde toplanan yaklaÅŸÄ±k 20 bin kiÅŸi, ‘Åžimdi birlikteyiz’, ‘Nazilere hayÄ±r’, ‘ÖVP-FPÖ hükümetine hayÄ±r’, ‘Kickl istifa’ yazÄ±lÄ± pankartlar açtÄ±.

Ülkede 2000 yÄ±lÄ±nda kurulan ilk ÖVP ve FPÖ hükümetine karÅŸÄ± her ayÄ±n perÅŸembe günü gerçekleÅŸtirilen gösterilerin devamÄ± olarak düzenlenen protestoda, hükümetin mülteci karÅŸÄ±tÄ± politikalarÄ±na tepki gösterildi.

Gösteride konuÅŸan sanatçÄ± Stefanie Sourial, bir sanatçÄ± olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± günlük Ä±rkçÄ± saldÄ±rÄ±lardan örnekler vererek hükümetin ülkede artan Ä±rkçÄ±lÄ±k ve nefret söyleminin sorumlusu olduÄŸunu dile getirdi.

Sourial, farklÄ± kimlik ve kültürden insanlarÄ±n Avusturya’da her geçen gün artan Ä±rkçÄ±lÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek ülkedeki saÄŸduyulu insanlarÄ±n Ä±rkçÄ±lardan fazla olduÄŸunu, bu nedenle birlik içinde hareket edilmesi gerektiÄŸini söyledi.

Sokaklarda nefret ve ÅŸiddetin gözle görülür ÅŸekilde arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Sourial, “Bu hükümet insanlarÄ± sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±yor ve deÄŸersizleÅŸtiriyor. IrkçÄ±lÄ±k meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor, farklÄ±lÄ±klar yok ediliyor” dedi.

Omas Gegen Rechts adlÄ± sivil toplum örgütünün sözcüsü Monika Salzer de hükümetle ülkede faÅŸizmin yükseliÅŸe geçtiÄŸini ifade ederek “Nazi dönemlerine ÅŸahit olmuÅŸ biri olarak gençlerin geleceÄŸi ve hayalleri için hükümete karÅŸÄ± yürütülen mücadeleye destek veriyorum” diye konuÅŸtu.

Özellikle BaÅŸbakan Sebastian Kurz’u eleÅŸtiren Salzer, Kurz’un tecrübesiz ve ülkedeki geliÅŸmeler karÅŸÄ±sÄ±nda etkisiz olduÄŸunu belirterek Ä±rkçÄ± bakanlarÄ±n antidemokratik uygulamalara göz yumduÄŸunu kaydetti.

Çok sayÄ±da sivil toplum kuruluÅŸu temsilcisinin konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± mitingde, yerel sanatçÄ±larÄ±n seslendirdiÄŸi ezgiler eÅŸliÄŸinde protesto sona erdi. (Viyana/AA)

FotoÄŸraf: AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 23:05

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