Endonezya'daki depremde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± bin 558'e Ã§Ä±ktÄ±

Endonezya'da meydana gelen deprem ve ardÄ±ndan oluÅŸan tsunamide Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± giderek artÄ±yor. Son rakamlara gÃ¶re bin 558 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Endonezya'nÄ±n Sulawesi AdasÄ±'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardÄ±ndan oluÅŸan tsunamide hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± bin 558'e çÄ±ktÄ±.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim AjansÄ±ndan (BNPB) yapÄ±lan açÄ±klamada, deprem ve tsunamide ölenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n bin 558'e yükseldiÄŸi belirtildi.

Deprem ve tsunami felaketinde 2 bin 549 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±, 100'ün üzerinde kiÅŸinin kayÄ±p olduÄŸu açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Bölgede 61 bin 867 kiÅŸinin geçici barÄ±naklara yerleÅŸtirildiÄŸi, 2 binden fazla okul binasÄ±nÄ±n hasar gördüÄŸü ve eÄŸitime devam edilebilmesi için geçici sÄ±nÄ±flar kurulacaÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

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Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi AdasÄ±'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüÄŸünde deprem meydana gelmiÅŸti. Yerel kaynaklar, depremin ÅŸiddetini 7,4 olarak açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Depremin ardÄ±ndan Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliÄŸi 3 ila 6 metreye ulaÅŸan tsunamiler vurmuÅŸtu.

Endonezya'da Lombok AdasÄ±'nda temmuz sonu ve aÄŸustos ayÄ±nda 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüÄŸünde depremler yaÅŸanmÄ±ÅŸ, 450 binden fazla kiÅŸiyi etkileyen depremlerde 563 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

"Pasifik AteÅŸ Çemberi" olarak adlandÄ±rÄ±lan, deprem ve volkan kuÅŸaÄŸÄ±nda yer alan Endonezya'da, 26 AralÄ±k 2004'te 9,1 büyüklüÄŸündeki deprem ve ardÄ±ndan oluÅŸan tsunami sonucu bölgedeki diÄŸer ülkeleri de kapsayan geniÅŸ bir alanda 230 bin kiÅŸi ölmüÅŸtü. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 22:24

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