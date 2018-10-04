6 yÄ±lda 259 kiÅŸi selfie yaparken Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya genelinde 259 kiÅŸi selfie yapmak isterken yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

2011-2017 yÄ±llarÄ±nÄ± kapsayan bir araÅŸtÄ±rmaya göre, dünyanÄ±n farklÄ± yerlerinde 259 kiÅŸi selfie yaparken öldü.

BBC'de yer alan habere göre, insanlarÄ±n sosyal medya hesaplarÄ±nda beÄŸeni toplamak için yüksek bölgelerde selfie yaparak hayatlarÄ±nÄ± riske attÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. Öte yandan, son yÄ±llarda artan selfie yaparken ölümlerin çoÄŸunun bu nedenle meydana geldiÄŸine dikkat çekildi.

Son olarak geçen ay ABD'de 18 yaÅŸÄ±ndaki Tomer Frankfurter 250 metre yükseklikten, temmuz ayÄ±nda ise 19 yaÅŸÄ±ndaki Gavin Zimmerman Avustralya'da uçurum kenarÄ±nda selfie yaparken düÅŸerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. (AA)

Selfitis Nedir? SÃ¼rekli selfie Ã§ekenler Selfitis hastasÄ± mÄ±?

Vagon Ã¼zerinde selfie Ã§ekerken akÄ±ma kapÄ±lan genÃ§ Ã¶ldÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 21:43

www.evrensel.net