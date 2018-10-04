PEN ayÄ±n kitabÄ±nÄ± seÃ§ti: MÄ±gÄ±rdiÃ§ Margosyanâ€™Ä±n BÃ¼tÃ¼n KitaplarÄ±

P.E.N. TÃ¼rkiye Yazarlar DerneÄŸi, ayÄ±n kitabÄ± olarak Evrensel Gazetesi yazarlarÄ±ndan MÄ±gÄ±rdiÃ§ Margosyan'Ä±n bÃ¼tÃ¼n kitaplarÄ±nÄ± seÃ§ti.

P.E.N. Türkiye Yazarlar DerneÄŸi, ayÄ±n kitabÄ± olarak dört yÄ±l aradan sonra gerçekleÅŸtirilen 6. DiyarbakÄ±r Kitap FuarÄ± Onur KonuÄŸu MÄ±gÄ±rdiç Margosyan'Ä±n bütün kitaplarÄ±nÄ± seçti.

P.E.N tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada;

"Fuarda DiyarbakÄ±r'da bulunmaktan duyduÄŸu memnuniyeti dile getiren Margosyan 1938’de DiyarbakÄ±r'Ä±n Gavur (Hançapek) Mahallesi'nde doÄŸdu BabasÄ± onu anadili Ermenice’yi öÄŸrensin diye Ä°stanbul’a yolladÄ±. Ä°stanbul yolculuklarÄ±, DiyarbakÄ±r’a geri dönüÅŸler Söyle Margos Nerelisen?, Gavur Mahallesi, Biletimiz Ä°stanbul'a Kesildi gibi kitaplarÄ±nda hikâye edilir. HalklarÄ±, hele Ermeniler ile Türkler arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi tarafsÄ±zca, sevecenlikle ele alÄ±r. Eserlerinden mizah gibi hüzün de eksik olmaz. Ama Karagözyan Ermeni Yetimhanesi'ne yerleÅŸtirildikleri zaman Ermeni çocuklarÄ±n 'KoÅŸuun! KoÅŸuun! Anadolu'dan Kürtler gelmiÅŸ!" demelerini hiç unutmamÄ±ÅŸtÄ±r. MÄ±gÄ±rdiç Margosyan kolay anlaÅŸÄ±lÄ±r, yalÄ±n, tatlÄ± dilli kitaplarÄ±yla AyÄ±n KitabÄ±’nÄ±n yazarÄ±…" denildi.

MÄ±gÄ±rdiç Margosyan'Ä±n eserlerinden

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 21:05

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