ErdoÄŸan'dan AB konusunda 'referandum' sinyali

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, TRT World Forumâ€™da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Avrupa BirliÄŸi iÃ§in 'Sona yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yorum' dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± TRT World Forum’un kapanÄ±ÅŸ oturumunda konuÅŸtu.

KonuÅŸmasÄ±nda aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak BirleÅŸmiÅŸ Milletler’in misyonu ve Avrupa BirliÄŸi üyeliÄŸi üzerinde duran ErdoÄŸan, "BM'de 5 daimi üye dönemi geçti. Bu 2. Dünya SavaÅŸÄ± ÅŸartlarÄ±ydÄ±. AynÄ± ÅŸartlarÄ± yaÅŸamÄ±yoruz. Yeni bir dönüÅŸüm, deÄŸiÅŸime gitme zamanÄ±dÄ±r" dedi.

BM Güvenlik Konseyi’nde bütün kÄ±talarÄ±n temsil edilmesi gerektiÄŸini söyleyen ErdoÄŸan, “BM, adalet arayÄ±ÅŸÄ±na hala cevap oluÅŸturamamÄ±ÅŸtÄ±r. BM, KÄ±brÄ±s konusunda da bir ÅŸey yapamadÄ±. Suriye'de yaÅŸananlar, Afganistan, Yemen çözüme kavuÅŸmadÄ±. Bütün her yerde adalet çökmüÅŸ. Ä°srail kabul etmedikten sonra BM'de kimse bir ÅŸey söyleyemiyor. 5 tane daimi ülkeden bir tanesi 'hayÄ±r' diyorsa mesele bitiyor. 5 daimi üye dönemi geçti. Neden? Bu 2. Dünya SavaÅŸÄ± ÅŸartlarÄ±ydÄ±. AynÄ± ÅŸartlarÄ± yaÅŸamÄ±yoruz. Yeni bir dönüÅŸüm, deÄŸiÅŸime gitme zamanÄ±dÄ±r. Yeni dönüÅŸüm- deÄŸiÅŸimde, 193 üyenin de içinde yer alacaÄŸÄ±, dönüÅŸümlü olarak daimi üye sÄ±fatÄ± almasÄ± lazÄ±m” dedi.

ErdoÄŸan, Rusya ile varÄ±lan Soçi mutabakatÄ± konusuna da deÄŸindi.

Ä°dlib'in çevresinde 12 gözlem noktalarÄ± olduÄŸunu, onun arkasÄ±nda da Rusya'nÄ±n 10 gözlem noktasÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu söyleyen ErdoÄŸan, “Rusya-Türkiye-Ä°ran olarak çalÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlattÄ±k. Gerek Soçi'de gerek Ankara ve Tahran'da çok güzel çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±. Bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan rejimin Suriye'de Ä°dlib'i bombalamasÄ±, Ä°dlib'te çok sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir havanÄ±n esmeye baÅŸlamasÄ± çok seri bir adÄ±m atmamÄ±zÄ± gerektirdi. Putin ile görüÅŸmemizi yaptÄ±k ve Soçi'de bir davet aldÄ±k. Putin ile bir final zirvesi yaptÄ±k diyebiliriz. Bu final idlib içindi. 10 Maddelik bir muhtÄ±ra imzalandÄ±. AramÄ±zdaki muhtÄ±ralarÄ±, mutabakatÄ± devreye soktuk. Bunu devreye sokarken sayÄ±n Putin'in kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, ÅŸahsÄ±mÄ±n kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÅŸimizi kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±. Temenni ederim Ä°stanbul'da yapÄ±lacak dörtlü zirveden de olumlu bir sonuç alÄ±rÄ±z” ifadelerini kullandÄ±.

‘AB'NÄ°N SONA YAKLAÅžTIÄžINI GÖRÜYORUM’

Avrupa BirliÄŸi üyeliÄŸi konusunda ise, "AB'nin sona yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyorum" diyen ErdoÄŸan, ÅŸöyle devam etti: “Bir an önce yaklaÅŸÄ±lsa da istikametimizi çizsek diyorum. Çünkü sene 63, sene 2018. Hâlâ bizi oyalÄ±yorlar. Böyle bir zulüm olmaz ya. Yani hiçbir alanda bizimle mukayese edilemeyecek ülkeler AB'ye üye yapÄ±ldÄ±. Kopenhag kriterlerini a'dan z'ye yerine getirdik. Ama bunlarla yakÄ±ndan uzaktan alakasÄ± olmayanlar ÅŸuan üye. Ve Türkiye ile ilgili sudan sebeplerle karÅŸÄ±mÄ±za geliyorlar. AlacaksanÄ±z alÄ±n, almayacaksanÄ±z söyleyin biz yolumuza, siz yolunuza gidin. YormayalÄ±m birbirimizi.

REFERAMDUM SÄ°NYALÄ°

AB ne kadar güçlü olursa biz de o kadar güçlü oluruz. Bizim AB'ye katacaÄŸÄ±mÄ±z çok ÅŸey var, onlarÄ±n da bize katacaÄŸÄ± çok ÅŸey olabilir. Ama bu mantÄ±kla giderse, bize düÅŸen de - yarÄ±n gazetelere iyi baÅŸlÄ±k olur - 81 milyona gitmek. 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 20:53

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