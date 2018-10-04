Federal KÃ¼rdistan seÃ§imlerinin kesin olmayan sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Irak Federal KÃ¼rdistan BÃ¶lgesiâ€™nde hafta sonu yapÄ±lan milletvekili seÃ§imlerinin kesin olmayan sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Irak Federal Kürdistan Bölgesi’nde pazar günü yapÄ±lan milletvekili seçimlerinde Mesut Barzani liderliÄŸindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 595 bin 592 oyla sandÄ±ktan birinci parti olarak çÄ±ktÄ±.

BaÄŸÄ±msÄ±z Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü Åžirvan Zirar, Erbil'de düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, kesin olmayan seçim sonuçlarÄ±nÄ±n yüzde 85’ini açÄ±kladÄ±.

HalkÄ±n seçime katÄ±lÄ±m oranÄ±nÄ±n yüzde 57 olduÄŸunu aktaran Zirar, söz konusu sonuçlara göre, KDP'nin 595 bin 592 oyla seçimin galibi olduÄŸunu duyurdu.

Zirar, eski Irak CumhurbaÅŸkanÄ± Celal Talabani’nin partisi Kürdistan Yurtseverler BirliÄŸi’nin (KBY) de 2013 seçimlerinde üçüncü parti konumundayken, bu seçimde 278 bin 575 oy alarak ikinci sÄ±raya yerleÅŸtiÄŸini belirtti.

Muhalefetin baÅŸÄ±nÄ± çektiÄŸi Goran (DeÄŸiÅŸim) Hareketi'nin 164 bin 336 oy olarak üçüncü, Yeni Nesil Hareketi'nin 113 bin 297 oyla dördüncü sÄ±raya yükseldiÄŸini açÄ±klayan Zirar, Kürdistan Toplum Partisi'nin (Komel) 94 bin 992 oy, Kürdistan Ä°slami Birlik Partisi (Yekgirtu) ile Kürdistan Ä°slami Hareket Partisi’nin (Bizutnava) kurduÄŸu ‘Ä°slaha DoÄŸru’ ittifakÄ±nÄ±n ise 69 bin 477 oy aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Zirar, Irak Türkmen Cephesi (ITC) de aldÄ±ÄŸÄ± bin 132 oyla bir milletvekili kazanmayÄ± garantilediÄŸini kaydetti.

YaklaÅŸÄ±k 5 milyon nüfuslu Irak Federal Kürdistan Bölgesi’nde 3 milyonu aÅŸkÄ±n kayÄ±tlÄ± seçmen 30 Eylül Pazar günü genel seçimler için sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmiÅŸ, 29 parti ve koalisyon, 111 sandalyeli meclis için yarÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. SandÄ±klarÄ±n kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bazÄ± merkezler için ÅŸaibe tartÄ±ÅŸmalarÄ± gündeme gelmiÅŸti. (AA)

Federal KÃ¼rdistan bÃ¶lgesinde sandÄ±klar kapandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 20:56

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