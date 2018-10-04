FotoÄŸraf: DHA
AydÄ±n'da iÅŸÃ§i servisi devrildi: 6 yaralÄ±
AydÄ±n Ã‡ineâ€™de bir barajda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan minibÃ¼s devrildi. Kazada yaralanan 6 iÅŸÃ§i hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
AydÄ±n'Ä±n Çine ilçesinde iÅŸçileri taÅŸÄ±yan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kiÅŸi yaralandÄ±.
MuÄŸla'dan AydÄ±n istikametine giden Murat GökoÄŸlu idaresindeki 09 LN 694 plakalÄ± servis minibüsü Seyir Tepe mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile Fatma KarahayÄ±t, Dilek Mumcu, Leyla Kuyucu, Saide ÖzçÄ±nar ve Arife Demirkol yaralandÄ±.
Ä°hbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±larÄ±n hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Öte yandan, iÅŸçilerin ilçedeki bir barajda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. (AA)
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