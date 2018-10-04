FotoÄŸraf: DHA
Silopiâ€™de iÅŸ cinayeti: 1 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼, 1 iÅŸÃ§i yaralandÄ±
ÅžÄ±rnakâ€™ta arÄ±zalanan yÃ¼ksek gerilim hattÄ±nÄ± onaran 2 iÅŸÃ§i vinÃ§ halatÄ± kopunca yere dÃ¼ÅŸtÃ¼. 1 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti, 1 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.
ÅžÄ±rnak Silopi’ye 5 kilometre uzaklÄ±ktaki Cudi daÄŸÄ± eteklerindeki termik santrale elektrik saÄŸlayan iletim hattÄ±nda yaÅŸanan arÄ±zanÄ±n onarÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda iÅŸ cinayeti yaÅŸandÄ±. Elektrik direÄŸini onarmaya çalÄ±ÅŸan 2 iÅŸçi vinç halatÄ±nÄ±n kopmasÄ± üzerine yere düÅŸtü. Ä°ÅŸçilerden Bilal Usta olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybederken, yaralanan Åžahin Usta ambulans ile Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.
HayatÄ±nÄ± kaybeden Bilal Usta'nÄ±n cenazesi, topraÄŸa verilmek üzere memleketi Ordu'ya gönderildi. YaralÄ± Åžahin Usta'nÄ±n tedavisi ise sürüyor. (DHA)
Ä°nÅŸaattan dÃ¼ÅŸen iki iÅŸÃ§iden biri Ã¶ldÃ¼, diÄŸeri aÄŸÄ±r yaralÄ±
EylÃ¼l ayÄ±nda 157 iÅŸÃ§i iÅŸ cinayetinde can verdi
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 20:41
Demir yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ± altÄ±nda kalan iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi