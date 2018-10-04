Ä°nÅŸaattan dÃ¼ÅŸen iki iÅŸÃ§iden biri Ã¶ldÃ¼, diÄŸeri aÄŸÄ±r yaralÄ±

Antalyaâ€™da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± inÅŸaatÄ±n 3â€™Ã¼ncÃ¼ katÄ±ndan dÃ¼ÅŸen YÃ¼ksel GÃ¶kmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, Davut BalcÄ± ise aÄŸÄ±r yaralandÄ±.

Antalya GazipaÅŸa’ya baÄŸlÄ± BeyobasÄ± Mahallesi HacÄ±çelik Sokak’taki 3 katlÄ± bir inÅŸatta iÅŸ cinayeti yaÅŸandÄ±. Yüksel Gökmen ve Davut BalcÄ±, saat 15.30 sÄ±ralarÄ±nda, binanÄ±n en üst katÄ±na vinçle malzeme çÄ±kardÄ±klarÄ± sÄ±rada henüz bilinmeyen nedenle düÅŸtü. Zemine çakÄ±lan Yüksel Gökmen ve Davut BalcÄ± aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Davut BalcÄ± çevredekilerin yardÄ±mÄ±yla hastaneye götürülürken, aÄŸÄ±r yaralÄ± olan Yüksel Gökmen ise gelen ambulansla GazipaÅŸa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yüksel Gökmen, hastanede yapÄ±lan müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Gökmen'in cenazesi savcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Vücudunun çeÅŸitli yerlerinde kÄ±rÄ±klar olan Davut BalcÄ± ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inÅŸaat sahibi ve vinç operatörü jandarma tarafÄ±ndan ifadesi için karakola götürüldü. (Antalya/DHA)

EylÃ¼l ayÄ±nda 157 iÅŸÃ§i iÅŸ cinayetinde can verdi

Demir yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ± altÄ±nda kalan iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 20:31

www.evrensel.net