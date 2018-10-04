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FotoÄŸraf: Selami KüçükoÄŸlu/AA
KadÄ±kÃ¶y'de bir yol Ã§Ã¶kmesi daha
04 Ekim 2018 19:50
KadÄ±kÃ¶y RÄ±htÄ±m Caddesi'nde yolda Ã§Ã¶kme meydana geldi. Bu sÄ±rada yoldan geÃ§en Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n arka tekeri Ã§ukura girdi.
KadÄ±köy'de seyir halindeki bir otobüsün tekerlekleri çöken yoldaki çukura düÅŸtü.
KadÄ±köy sahilinde bulunan otobüs duraklarÄ±ndan hareket eden 34 VZ 3856 plakalÄ± KadÄ±köy-TopkapÄ±-Mecidiyeköy seferini yapan özel halk otobüsü, RÄ±htÄ±m Caddesi üzerinde seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi. Otobüsün arka tekerleri, çöken yolda oluÅŸan çukura düÅŸtü.
Otobüsteki yolcular tedbir amaçlÄ± dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kartÄ±lÄ±rken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
GeniÅŸ güvenlik önlemlerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± cadde üzerinde, tekerleri çukura giren otobüsün etrafÄ±na güvenlik ÅŸeridi çekildi.
Ekipler, yaptÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan otobüsü bulunduÄŸu yerden çÄ±kardÄ±. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 19:54
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