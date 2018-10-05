Hak-İş’te sendika ihracı gündemde

Hak-İş’e bağlı Öz-İş Sendikası, “Öz-İş Genel Sekreteri Mustafa Kanlı’nın sosyal medyada yaptığı espri bahanesiyle Hak-İş’ten ihraç edilmek istendiklerini” ifade etti. Öz-İş tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Genel Sekreterimizin sosyal medyada yaptığı basit bir espriyi bahane yaparak, Öz-İş’i Hak-İş’ten uzaklaştırmak için bir süreç başlatıldı. İlginçtir ki; bugüne kadar değişik sendikalar tarafından sosyal medya üzerinden yapılan haber veya demeçlerle ilgili bir hukuki süreç başlatmayan Hak-İş, bir ‘espriyi’ bu kadar büyüterek işleme almasına bir mana verememekteyiz. Kısaca Hak-İş Genel Başkanı, Öz-İş’i Hak-İş’in dışına çıkarmaya çalışıyor. Bu amaçla, Öz-İş’i Hak-İş Disiplin Kuruluna sevk etti. Kendi emrindeki Disiplin Kurulu üyelerine de ‘Öz-İş’i ihraç kararı’ aldırdı. Şimdi bu haksız ve hukuksuz kararı, önümüzdeki süreçte yapılacak olan Hak-İş Olağan Genel Kurulunda onaylatmayı planlıyor” ifadeleri kullanıldı. (İstanbul/EVRENSEL)