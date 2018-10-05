Param biriktikçe azalıyor

Bir ODTÜ öğrencisi

Ankara

Merhaba Evrensel Gazetesi okurları.

Ben ODTÜ'de okuyan ve Erasmus programıyla yurt dışına gitme planları olan bir öğrenciyim. Bu yüzden özellikle son zamanlarda ekonomi ile fazla ilgilenir oldum. Dolar ve avro kurundaki hareketlenmeleri sürekli takip ediyorum. Bir yandan Erasmus'a gitmeye hak kazandığım için seviniyor, bir yandan da para biriktirmek zorunda olduğum için strese giriyorum. Çünkü, ben ne kadar biriktirirsem biriktireyim elimdeki parayı yediye sekize bölünce çok komik rakamlarla karşılaşıyorum. Üstelik önümüzdeki aylarda neler olacağını hiç bilmiyorum. Farklı bir ülkede farklı bir kültürde eğitim almak isteyen ve kendini akademik olarak daha farklı bir yere taşımak isteyen benim gibi çok fazla öğrenci var. Maalesef hepsinin sorunu aynı. Herkes deli gibi para biriktirmeyi ve en uygun şekilde orda hayatını sürmeyi planlıyor. Erasmus akademik olarak düşünmemiz gereken bir şey iken, bizler maddiyatın ötesine geçemiyoruz. Burada bir ay geçinmemize yetecek paranın yurt dışında kalacak yerimizi bile karşılamaması çok üzücü. Türkiye ekonomisi nereden nereye geldi ve daha kim bilir nerelere gidecek. Ülkenin de her kesimi bu durumdan etkileniyor. Biz öğrenciler de bu şekilde payımızı alıyoruz.