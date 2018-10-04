Samsunâ€™da Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼â€™nÃ¼nde mÃ¼cadele Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Samsun'da EÄŸitim Sen tarafÄ±ndan 5 Ekim DÃ¼nya Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼ Ã¶ncesi basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

EÄŸitim Sen Samsun Åžubesi, Gazi Sahnesi önünde 5 Ekim Dünya ÖÄŸretmenler Günü ile ilgili basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Samsun EÄŸitim Sen Åžube BaÅŸkanÄ± Ä°smail Yavuz, tüm öÄŸretmenlerin 5 Ekim Dünya ÖÄŸretmenler Gününü kutlayarak “ÖÄŸretmenlik mesleÄŸi tarihin en eski mesleklerinden biridir öÄŸretmenlik yeni nesillerin yaÅŸama hazÄ±rlanmasÄ± ile beraber insanlÄ±ÄŸÄ±n geleceÄŸini nasÄ±l ÅŸekilleneceÄŸini etkileme gücüne sahip bir meslektir. Bu nedenle tarihin deÄŸiÅŸik dönemlerinde iktidarlarÄ±n ve egemenlerin hedefi haline gelmiÅŸlerdir. Dünyadaki diÄŸer meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z gibi 1994 yÄ±lÄ±ndan itibaren Biz de 5 Ekim’i Dünya ÖÄŸretmenler Günü olarak kutluyoruz” dedi.

ÖÄŸretmenlik mesleÄŸinin kimi günlerde yöneticiler tarafÄ±ndan hamasi nutuklar ile göklere çÄ±karÄ±lacak bir meslek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Yavuz ÅŸunlarÄ± söyledi; “ÖÄŸretmenlik bugün iktidar sahipleri tarafÄ±ndan defalarca itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve eÄŸitimin tüm sorunlarÄ±nÄ±n nedeni öÄŸretmenlermiÅŸ gibi gösterilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Günümüz koÅŸullarÄ±nda öÄŸretmenler düÅŸük ücretlerle iÅŸ ve gelecek kaygÄ±sÄ± içerisinde yaÅŸamaktadÄ±r. ÖÄŸretmenler eÄŸitim politikalarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±nda siyasi iktidar tarafÄ±ndan tümüyle devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmaktadÄ±r. EÄŸitim ortamÄ±nda öÄŸretmenlerimiz ÅŸiddete maruz kalmaktadÄ±r sözleÅŸmeli ve ücretli olarak istihdam edilen öÄŸretmenlerimiz mesleÄŸinin statüsünden yararlanamamakta, atamasÄ± yapÄ±lmayan yaklaÅŸÄ±k 500 bin öÄŸretmen pek çok iÅŸ kolunda güvencesiz, son derece düÅŸük ücretlerle istihdam edilmektedir. ÖÄŸretmenler mülakat gibi nesnel olmayan liyakat dÄ±ÅŸÄ± uygulamalara uÄŸramakta, mesleÄŸi itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmakta, güven duygusunu yok eden hukuk dÄ±ÅŸÄ± uygulamalara ve soruÅŸturmalara maruz kalmaktadÄ±r”

16 yÄ±llÄ±k AKP iktidarÄ±nda pek çok Milli EÄŸitim BakanÄ±nÄ±n mesleÄŸi itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rma söylemlerinin öncüsü olduÄŸunu ifade eden Yavuz “OHAL KHK’leri ile binlerce meslektaÅŸÄ±mÄ±z sorgusuz sualsiz kendilerine savunma hakkÄ± verilmeden, evrensel hukuk kurallarÄ± gözetilmeden ihraç edilerek ve baÅŸka iÅŸ kollarÄ±nda çalÄ±ÅŸmalarÄ± da engellenerek açlÄ±ÄŸa mahkum edilmiÅŸlerdir. Bu durumun hukukla adaletle açÄ±klanacak hiç bir yanÄ± yoktur. ÖÄŸretmenlik mesleÄŸinin tarihinde hiç olmadÄ±ÄŸÄ± kadar itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± günümüzde 900 bini aÅŸkÄ±n öÄŸretmenimize demokratik ekonomik ve özlük haklarÄ±mÄ±z ve öÄŸrencilerimizin nitelikli bilimsel eÄŸitim hakkÄ± için birlikte mücadeleye çaÄŸÄ±rÄ±yor, bu vesileyle 5 Ekim Dünya ÖÄŸretmenler Günü’nü bir kez daha kutluyoruz” dedi. (Samsun/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 19:39

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