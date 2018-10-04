Hekimler â€˜SaÄŸlÄ±kta Åžiddetâ€™ yasasÄ± iÃ§in iÅŸ bÄ±rakÄ±p yÃ¼rÃ¼yecek

SaÄŸlÄ±kÃ§Ä±lar, Meclisteki 'SaÄŸlÄ±kta Åžiddet' yasasÄ±nÄ±n geÃ§mesini talep etmek iÃ§in iÅŸ bÄ±rakÄ±yor.

Ä°stanbul Aile HekimliÄŸi DerneÄŸi (Ä°STAHED) üyeleri Meclisteki “SaÄŸlÄ±kta Åžiddet” yasasÄ±nÄ±n geçmesini talep etmek için iÅŸ bÄ±rakarak Ä°stanbul Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü’ne yürüyecek

Ä°STAHED tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada hekimlerin görevi baÅŸÄ±nda, öldürülen Psikiyatri UzmanÄ± Dr. Fikret HacÄ±osman'Ä±n acÄ±sÄ±nÄ± derinden yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek; “Her geçen gün artan usulsüz istekler, saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lan kÄ±ÅŸkÄ±rtmalar, iÅŸ yükü fazlalÄ±ÄŸÄ± ve en önemlisi etkin, caydÄ±rÄ±cÄ± bir "SaÄŸlÄ±kta Åžiddet" yasasÄ±nÄ±n olmamasÄ±, son zamanlarda ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± artmasÄ±na ve artÄ±k terör boyutuna gelmesine sebep olmuÅŸtur. Maalesef bu durum sadece kÄ±nanarak, ardÄ±ndan sessiz kalÄ±nÄ±p görmezden gelinerek geçiÅŸtiriliyor ve biz saÄŸlÄ±kçÄ±larÄ±n her geçen gün acÄ± bir haberle yüreÄŸi yanÄ±yor” denildi

Ä°STAHED olarak artÄ±k bu duruma sessiz kalÄ±nmasÄ±nÄ±n istenmediÄŸi vurgulanan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi; “Can güvenliÄŸi ve huzurlu ortamda çalÄ±ÅŸma haÄ·kÄ±mÄ±zÄ± alabilmek için sessiz kalmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, yetkilileri harekete geçirmek için önce kendimizin harekete geçeceÄŸini bildiriyoruz. 5 Ekim 2018 Cuma günü iÅŸ bÄ±rakÄ±yor ve çalÄ±ÅŸmÄ±yoruz. Bu menfur olayÄ± kÄ±namak, yetkililerden soruna ciddi bir çözüm ve acilen etkin bir "SaÄŸlÄ±kta Åžiddet" yasasÄ±nÄ±n Meclisten geçirmelerini istemek üzere saat 09:30’da Ä°stanbul Üniversitesi Ä°stanbul TÄ±p Fakültesi’nde (Çapa) toplanÄ±p, Ä°stanbul Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü’ne "Sessiz-Siyah ÇÄ±ÄŸlÄ±k YürüyüÅŸü" organize ediyoruz” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 19:18

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