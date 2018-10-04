â€˜MÃ¼zikte dil deÄŸil, mÃ¼ziÄŸin kalitesi Ã¶nemliâ€™

MÃ¼zisyenÂ Mehmet AkbaÅŸ, yarÄ±n BeyoÄŸlu Cemiyetâ€™te mÃ¼zikseverlerle buluÅŸacak.

Åžerif KARATAÅž

Ä°stanbul

Müzisyen Mehmet AkbaÅŸ, yarÄ±n BeyoÄŸlu Cemiyet’te müzikseverlerle buluÅŸacak. Konser öncesinde Mehmet AkbaÅŸla sohbet ettik. Müzisyenlerin kendisini en iyi hissettiÄŸi yerin sahne olduÄŸunu anlatan AkbaÅŸ, Ä°stanbul’da müzikseverlerle buluÅŸmanÄ±n heyecanÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor.

Zazaca aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± müzik çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapan AkbaÅŸ, aralarÄ±nda Farsça ve Kürtçe’nin de olduÄŸu farklÄ± dillerde ÅŸarkÄ±lar seslendiriyor. Bu durumun müzik çalÄ±ÅŸmasÄ±na olumlu yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor. Müzikte önemli olanÄ±n dil deÄŸil, yaptÄ±ÄŸÄ±n müziÄŸin kalitesi olduÄŸunu söyleyen AkbaÅŸ, “Ä°yi bir müzik sunarsanÄ±z dinleyici buluyorsunuz” diyor.

Politik mesajlar yerine sanatÄ±yla ön plana çÄ±kmak istediÄŸini belirten AkbaÅŸ, kendisini en iyi müzikle ifade ettiÄŸini anlatÄ±yor. Müzisyenin müziÄŸini iyi sunmasÄ± için saÄŸlÄ±klÄ± ve teknik olarak iyi bir sahnenin gerekli olduÄŸunu belirten AkbaÅŸ, elinden geldiÄŸince müziÄŸini iyi sunabileceÄŸi mekanlarda sahne almaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Ä°fade alanlarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen Türkiye’de müzik alanÄ±nda önemli çalÄ±ÅŸmalarÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan AkbaÅŸ, bunun müzik açÄ±sÄ±ndan olumlu olduÄŸunu düÅŸünüyor.

Dijital ortamlardaki tÄ±klanma oranÄ±nÄ±n yüksekliÄŸinin müzikaliteyi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AkbaÅŸ, “Dünyada dayatÄ±lan müzikler belli. Televizyonlara ve radyolara bakÄ±yorsunuz belirli ÅŸarkÄ±cÄ±lar dÄ±ÅŸÄ±nda çalÄ±nmÄ±yor. Bu da onlarÄ±n iyi sanatçÄ±, buralarda yer bulmayanlarÄ±n ise kötü sanatçÄ± olduÄŸu anlamÄ±na gelmiyor. Bu tamamÄ±yla pazarla ilgili, sistemle ilgili bir ÅŸey” diyor.

KONSER YARIN CEMÄ°YET’TE

DiyarbakÄ±r’Ä±n ardÄ±ndan Ä°stanbul’da müzikseverlerle buluÅŸmanÄ±n heyecanÄ± yaÅŸayan AkbaÅŸ “Müzikseverler gelip bizimle paylaÅŸÄ±rsa seviniriz. Bizleri yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yorlar saÄŸ olsunlar. Åžimdiden teÅŸekkürler” diyor. BeyoÄŸlu-Taksim’de Cemiyet’te yarÄ±n saat 21.30’da sahne alacak AkbaÅŸ’a, violinde (keman) Erdem BallÄ±sesi, fretless (perdesiz) gitarda Merih AÅŸkÄ±n, gitarda Cansun Küçüktürk, bass gitarda YÄ±ldÄ±rÄ±m YalçÄ±nkaya ve drumsta Görken Efe eÅŸlik edecek.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 18:37

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