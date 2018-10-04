Yeni e ‘Yeni Türkiye’nin Tarih Miti’ni masaya yatırdı 

Yeni e dergisinin ekim sayısı yayınlandı. Derginin bu ayki dosya konusu: 'Yeni Türkiye’nin Tarih Miti'

Yeni e dergisinin ekim sayısı yayınlandı. Derginin bu ayki dosya konusu “Yeni Türkiye’nin Tarih Miti” başlığını taşıyor. Kut’ül Amare ve Malazgirt kutlamaları gibi tarihsel göndermeleri olan iktidar organizasyonları etrafında yürütülen tartışmalara odaklanan dosya, Türkiye’deki mevcut siyasal egemenliğin tarihe ideolojik bakışını ve bu bakışın geçmişteki egemen tarih anlatılarıyla arasındaki sürekliliği gösterme iddiası taşıyor.

“Yeni Türkiye” kavramının, ekonomik yapının gerektirdiği siyasal dönüşüm ihtiyacının hissedildiği her dönemde kullanılan bir tür “anahtar” olduğuna dikkat çekilerek, bugünkü siyasal iktidarın da ekonomik egemenliğe ilişkin bir değişim ihtiyacı ekseninde bir tarih tasavvuruna sahip olduğu vurgulanıyor. Erdoğan’ın siyasi iktidarının ihtiyacı olan yeni tarih anlatısının geçmişten bugüne izlerini sürerek, “bir ‘kopuşu’ temsil edip etmediği, birleştirici, işlevli bir ideoloji olup olmadığı” tartışılıyor. Dosyada yazılarıyla Bahadır Özgür, Nuray Sancar, Göksel Aymaz, Hakkı Özdal, Şenay Aydemir ve Nihat Ateş yer alıyor.

Derginin dosya dışındaki bölümlerinde de tarih temasının ağırlığı gözleniyor. Aydın Çubukçu’nun Asur medeniyetindeki dini ritüellerin sınıf çatışmalarıyla ilişkisini ele aldığı “Esir Tanrılar” başlıklı yazısı ile Meral Gündoğdu’nun Gılgameş Destanı’ndan yola çıkarak Sümer toplumu ile tek tanrılı dinler ve uygarlığın gelişimi arasındaki ilişkiyi tartıştığı “Oku!” başlıklı yazıları güncel tartışmalara tarihsel bir perspektifle bakıyor.

ŞİİRLER VE ÖYKÜLER

Sennur Sezer, Arife Kalender, Cengiz Bektaş, Hüseyin Ferhad, Mehmet Hameş, Altay Öktem, Burak Abatay, Tuğrul Keskin, Elçin Sevgi Suçin ve C. Hakkı Zariç şiirleriyle, Mona Suvidou Thedolou, Antina Katsiveli (Lale Alatlı’nın Yunancadan yaptığı çevirilerle) ve Mesut Barış Övün öyküleriyle, Esin Erdem de desenleriyle bu sayının emek verenleri arasında yer alıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 17:51

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