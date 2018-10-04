3. havalimanÄ±nda eylem yapan 6 iÅŸÃ§i daha tutuklandÄ±

KÃ¶lelik koÅŸullarÄ±na isyan eden 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ± iÅŸÃ§ilerinden 6â€™sÄ± daha tutuklandÄ±.

3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, 14 Eylül’de kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan etmiÅŸ, ücretlerinin zamanÄ±nda yatÄ±rÄ±lmasÄ±, yetecek kadar yemek verilmesi, barÄ±nma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi gibi taleplerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± 15 maddelik bir listeyi yetkililere iletmiÅŸti. Ancak iÅŸçilerin bu taleplerine gözaltÄ±lar ve tutuklamalarla cevap verildi. Ä°ÅŸçilerin kaldÄ±ÄŸÄ± koÄŸuÅŸlarÄ± basan jandarma yüzlerce iÅŸçiyi gözaltÄ±na aldÄ± ve 24 iÅŸçi tutuklandÄ±. Günler sonra 3 iÅŸçi de Ä±slÄ±klÄ± protestoya katÄ±ldÄ±klarÄ± için tutuklandÄ±.

Gece saatlerinde ise havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan 8 iÅŸçi daha gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ’in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Ä°GA patronlarÄ± ve polis, gözaltÄ± iÅŸlemini kamera kayÄ±tlarÄ±ndan tespit ederek yaptÄ±. Gazetemize bilgi veren iÅŸçilerin avukatlarÄ± gözaltÄ±na alÄ±nan 8 iÅŸçiden 6’sÄ±nÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2’sinin ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 17:50

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