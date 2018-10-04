3. havalimanÄ±nda 6 iÅŸÃ§i daha tutuklandÄ±, sendika baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

KÃ¶lelik koÅŸullarÄ±na isyan eden 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ± iÅŸÃ§ilerinden 6â€™sÄ± daha tutuklandÄ±. Dev YapÄ± Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ± Ã–zgÃ¼r Karabulut da gÃ¶zaltÄ±nda.

Eylem yapan 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ± iÅŸçilerinden 6'sÄ± daha tutuklandÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan Dev YapÄ± Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut da tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Ä°nÅŸaat sektöründe örgütlü sendikalarÄ±n yöneticileri, gözaltÄ± ve tutuklamalarla iÅŸçilere ve sendikalara gözdaÄŸÄ± verilmek istendiÄŸini belirterek “GözaltÄ±larla, tutuklamalarla vereceÄŸimiz mücadeleden geri adÄ±m attÄ±ramazlar” dedi.

Ä°ÅžÇÄ°LER GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANMIÅžTI

Ä°ÅŸçiler 14 Eylül’de kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan etmiÅŸ, tahtakurularÄ±nÄ±n temizlenmesi, ücretlerinin zamanÄ±nda yatÄ±rÄ±lmasÄ±, yemek ve barÄ±nma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi gibi taleplerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± 15 maddelik bir listeyi yetkililere iletmiÅŸti. Ancak iÅŸçilerin bu taleplerine gözaltÄ±lar ve tutuklamalarla cevap verildi. Ä°ÅŸçilerin kaldÄ±ÄŸÄ± koÄŸuÅŸlarÄ± basan jandarma yüzlerce iÅŸçiyi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan iÅŸçilerden 24’ü tutuklanÄ±rken 4’ü ise adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Günler sonra deÄŸiÅŸmeyen çalÄ±ÅŸma koÅŸullar sonrasÄ± 4 iÅŸçi daha Ä±slÄ±klÄ± protesto yaptÄ±klarÄ± için tutuklandÄ±.

8 Ä°ÅžÇÄ° GÖZALTINA ALINDI, 6'SI TUTUKLANDI

4 Eylül günü gece saatlerinde ise havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan 8 iÅŸçi daha gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ’in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Ä°GA patronlarÄ± ve polis, gözaltÄ± iÅŸlemini kamera kayÄ±tlarÄ±ndan tespit ederek yaptÄ±. Evrensel'e bilgi veren iÅŸçilerin avukatlarÄ± gözaltÄ±na alÄ±nan 8 iÅŸçiden 6’sÄ±nÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2’sinin ise adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

SENDÄ°KA BAÅžKANI GÖZALTINA ALINDI

Dev YapÄ± Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut Ä°stanbul'daki DÄ°SK Genel Merkezi önünde jandarmalar tarafÄ±ndan saat 19.00 civarÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Karabulut'un Maslak Jandarma Karakolu'nda götürüldüÄŸü öÄŸrenildi.

KARABULUT'A TUTUKLAMA TALEBÄ°

Eylemler sÄ±rasÄ±nda iÅŸçilerin bulunduÄŸu kamp alanÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma nedeniyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut, 5 Eylül günü tutuklama talebiyle GaziosmanpaÅŸa Adliyesine getirildi.

'TÜM Ä°ÅžÇÄ°LER VE SENDÄ°KACILAR DERHAL SERBEST BIRAKILSIN'

Tutuklama ve gözaltÄ±lara tepki gösteren Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel Sekreteri Nihat Demir ÅŸöyle konuÅŸtu: “PatronlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda duran, alÄ±n terinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± isteyen herkes terörist herkes hain oluyor. Bu yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± reddediyoruz, kÄ±nÄ±yoruz. Yüzlerce ÅŸantiyede iÅŸ bÄ±rakma eylemleri var. Yüzlerce iÅŸçi parasÄ±nÄ± alamÄ±yor, evine çocuÄŸuna bakamadÄ±ÄŸÄ± için intihar etmeye kalkÄ±yor, kendini yakÄ±yor. Bunu görmemek mümkün mü? Bunu görmemek için kör, saÄŸÄ±r ve vicdansÄ±z olmak gerekir. AsÄ±l hain, asÄ±l terörist bu vicdani, insani taleplerin karÅŸÄ±sÄ±nda duranlardÄ±r. Buradan bir kez sesleniyoruz; bir an önce bu hukuksuzluÄŸa son versinler, tutuklu ve gözaltÄ±nda olan tüm iÅŸçi ve sendikacÄ±lar derhal serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n.”

'TÜM KAMUYOYUNU SAHÄ°PLENMEYE ÇAÄžIRIYORUZ'

3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin yalnÄ±zca insanca yaÅŸam koÅŸullarÄ± istediÄŸini belirten Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ Örgütlenme Sekreteri Kadir Kurt da, “Talepleri göz önünde bulundurulursa aslÄ±nda tek bir talebi var; insanca çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± istiyorlar. Ä°stedikleri kadar iÅŸçiyi, sendikacÄ±yÄ± gözaltÄ±na alsÄ±nlar, tutuklasÄ±nlar inÅŸaat iÅŸçisinin bu tarz haksÄ±zlÄ±klara boyun eÄŸmesi mümkün deÄŸildir. 4 tane Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ yöneticisi ilk gözaltÄ±lar sonrasÄ± tutuklandÄ±. Åžimdi Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°ÅŸçinin yanÄ±nda duran, durmaktan vazgeçmeyen, iÅŸçileri haklarÄ± için protesto etmeye yönelten bir sendikal çizgi yargÄ±lanÄ±yor. Bizler tutuklananlarla dayanÄ±ÅŸmayÄ± nasÄ±l bir sorumluluk olarak görüyorsak, tüm kamuoyunu da dayanÄ±ÅŸmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

'GÖZDAÄžI VERÄ°LMEK Ä°STENÄ°YOR'

Tutuklanma dalgasÄ±nÄ±n Ä°GA ve siyasi iktidar tarafÄ±ndan devam ettirildiÄŸini ifade eden Ä°YÄ°SEN Genel BaÅŸkanÄ± Ali Öztutan ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ä°ÅŸçilerin talepleri görmezden geliniyor. Halen eyleme katÄ±lan iÅŸçilerin tespit edilip tutuklanmasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Yani burada iÅŸçilerin taleplerini gözetmeyen, bir baskÄ±yla, tutuklamalarla iÅŸçilere gözdaÄŸÄ± verilmek isteniyor. GözdaÄŸÄ± yalnÄ±zca tutuklamalarla verilmiyor. Dün Ä°GA firmasÄ± jandarmaya verilmek üzere havalimanÄ±nda çalÄ±ÅŸan 36 bin iÅŸçinin vesikalÄ±k fotoÄŸrafÄ±nÄ± istedi. Bütün iÅŸçilere zorunlu mesai dayatÄ±lÄ±yor. Bizim ÅŸuanda tutuklu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla ve çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerle dayanÄ±ÅŸmamÄ±z sürüyor. BaskÄ± ortamÄ±yla vereceÄŸimiz mücadelede bize geri adÄ±m attÄ±ramazlar.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

DÄ°SK'e baÄŸlÄ± Dev YapÄ± Ä°ÅŸ SendikasÄ± baÅŸkanÄ± Özgür Karabulut az önce BeÅŸiktaÅŸ'taki DÄ°SK genel merkezi yakÄ±nÄ±ndan jandarmalar tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Arnavutköy Jandarma Karakolu'na götürüldüÄŸünü tahmin ediyoruz. @devyapi_is pic.twitter.com/8JFwDSpNJf — Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ± (@insaatsendika) 4 Ekim 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 15:23

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