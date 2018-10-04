3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda hakkÄ±nÄ± arayan 6 iÅŸÃ§i daha tutuklandÄ±

KÃ¶lelik koÅŸullarÄ±na isyan eden 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ± iÅŸÃ§ilerinden 6â€™sÄ± daha tutuklandÄ±. Dev YapÄ± Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ± Ã–zgÃ¼r Karabulut da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, 14 Eylül’de kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan etmiÅŸ, ücretlerinin zamanÄ±nda yatÄ±rÄ±lmasÄ±, yetecek kadar yemek verilmesi, barÄ±nma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi gibi taleplerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± 15 maddelik bir listeyi yetkililere iletmiÅŸti. Ancak iÅŸçilerin bu taleplerine gözaltÄ±lar ve tutuklamalarla cevap verildi. Ä°ÅŸçilerin kaldÄ±ÄŸÄ± koÄŸuÅŸlarÄ± basan jandarma yüzlerce iÅŸçiyi gözaltÄ±na aldÄ± ve 24 iÅŸçi tutuklandÄ±. Günler sonra 3 iÅŸçi de Ä±slÄ±klÄ± protestoya katÄ±ldÄ±klarÄ± için tutuklandÄ±.

Gece saatlerinde ise havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan 8 iÅŸçi daha gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ’in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Ä°GA patronlarÄ± ve polis, gözaltÄ± iÅŸlemini kamera kayÄ±tlarÄ±ndan tespit ederek yaptÄ±. Gazetemize bilgi veren iÅŸçilerin avukatlarÄ± gözaltÄ±na alÄ±nan 8 iÅŸçiden 6’sÄ±nÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2’sinin ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Dev YapÄ± Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut Ä°stanbul'daki DÄ°SK Genel Merkezi önünde jandarmalar tarafÄ±ndan saat 19.00 civarÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Karabulut'un Maslak Jandarma Karakolu'nda götürüldüÄŸü öÄŸrenildi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

DÄ°SK'e baÄŸlÄ± Dev YapÄ± Ä°ÅŸ SendikasÄ± baÅŸkanÄ± Özgür Karabulut az önce BeÅŸiktaÅŸ'taki DÄ°SK genel merkezi yakÄ±nÄ±ndan jandarmalar tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Arnavutköy Jandarma Karakolu'na götürüldüÄŸünü tahmin ediyoruz. @devyapi_is pic.twitter.com/8JFwDSpNJf — Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ± (@insaatsendika) 4 Ekim 2018

ALÄ°AÄžALI Ä°ÅžÇÄ° VE EMEKÇÄ°LERDEN HAVALÄ°MANI Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°NE DESTEK

FotoÄŸraf: Evrensel

AliaÄŸa Emek ve Demokrasi Platformu tutuklanan 3. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

Cuma ve Cumartesi günü AliaÄŸa Demokrasi MeydanÄ±’nda kurulacak stand ile imza toplayacak olan AliaÄŸa Emek ve Demokrasi Platformu bileÅŸenleri düzenledikleri basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda “Tutuklanan iÅŸçiler serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n, talepleri kabul edilsin” dedi.

AçÄ±klamayÄ± AliaÄŸa Belediyesi’nde çalÄ±ÅŸan Genel-Ä°ÅŸ 2 No’lu Ä°ÅŸyeri BaÅŸtemsilcisi Sinan UÄŸur okudu. UÄŸur, “Sürekli iÅŸ kazalarÄ± yaÅŸayan, aÄŸÄ±r koÅŸullar altÄ±nda çalÄ±ÅŸmak zorunda kalan, ücretleri düzenli ödenmeyen, insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± uygulamalarla yüz yüze bÄ±rakÄ±lan, balÄ±k istifi gibi koÄŸuÅŸlarda yatÄ±rÄ±lan Ä°stanbul 3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ± iÅŸçileri defalarca olduÄŸu gibi bir kez daha ama daha güçlü bir ÅŸekilde haklÄ± talepleri için eyleme geçti” dedi.

Ä°ÅŸçilerin taleplerinin açÄ±k ve net olduÄŸunu söyleyen UÄŸur, “Ücretler zamanÄ±nda ödensin, yatakhanelerdeki tahtakurularÄ± temizlensin, yemekler düzeltilsin, iÅŸ güvenliÄŸi önlemleri alÄ±nsÄ±n, servis sorunu çözülsün. 3. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin talepleri haklÄ± ve meÅŸru taleplerdir” diye konuÅŸtu.

FLORMAR Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°NE DESTEK

Flormar iÅŸçilerini de unutmayan UÄŸur “AylardÄ±r direniÅŸte olan Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlü Flormar iÅŸçileri 3. HavalimanÄ± iÅŸçileri gibi yolumuza Ä±ÅŸÄ±k tutuyor. Emek kenti AliaÄŸa’dan Flormar direniÅŸçilerine selam ve desteklerimizi iletiyoruz. HaklÄ± mücadelelerinde her zaman yanlarÄ±nda olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± buradan bir kez daha ilan ediyoruz” dedi.

MÜCADELEMÄ°ZDEN GERÄ° DURMAYACAÄžIZ

AliaÄŸa Emek ve Demokrasi Platformu bileÅŸenleri olarak krizin faturasÄ±nÄ± da ödemeyi reddettiklerini belirten UÄŸur, “Devam eden direniÅŸlerle dayanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± büyüterek, krizin getirdiÄŸi yoksullaÅŸmayÄ± kabul etmeyerek daha güçlü bir ÅŸekilde birleÅŸecek, iÅŸçilerin sendikal hak ve özgürlüklerinin sÄ±nÄ±rsÄ±zca kullanÄ±labildiÄŸi, huzurlu, refah içinde özgür ve demokratik bir Türkiye mücadelemizden asla geri durmayacaÄŸÄ±z” dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 23:25

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