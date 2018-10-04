Makedonya'nÄ±n Shkupi takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na Ãœmit Karan geÃ§ti

Ãœmit Karan, Makedonya'nÄ±n Shkupi takÄ±mÄ±nÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ oldu. Shkupi Makedonya Birinci Futbol Ligi'nde 5 puanla sonuncu sÄ±rada yer alÄ±yor.

A Milli TakÄ±m ve Galatasaray'Ä±n eski futbolcusu Ümit Karan, Makedonya'nÄ±n Shkupi takÄ±mÄ±nÄ±n teknik direktörü oldu.

BaÅŸkent Üsküp'te düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Shkupi'nin Sportif Direktörü Omer Bunjaku, genel direktörlüÄŸe Tufan DaÅŸ'Ä±n, teknik direktörlük görevine ise Ümit Karan'Ä±n getirildiÄŸini söyledi.

Ümit Karan'Ä±n baÅŸarÄ±larla dolu geçmiÅŸinin olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Bunjaku, "Kendisine baÅŸarÄ±lar diliyoruz ve inanÄ±yoruz ki galibiyetlere ulaÅŸacaÄŸÄ±z." dedi.

Ümit Karan ise, Makedonya'ya en son milli takÄ±m ile geldiklerini ifade ederek, "Futbol deÄŸiÅŸmiÅŸ, yetenekli oyuncu bulma ihtimalimiz çok büyük artÄ±k bu ülkede, Balkanlardan çok iyi oyuncular yetiÅŸebiliyor artÄ±k. Benim de gelme sebeplerimden biri bu. Buradan genç oyuncular yetiÅŸtirip büyük futbolcu haline getirmek istiyoruz." diye konuÅŸtu.

‘SHKUPÄ°'YÄ° DÜNYA MARKASI YAPMAYA GELDÄ°K’

Shkupi'nin ligde iyi sonuçlar alamadÄ±ÄŸÄ±na dikkati çeken Karan, hedeflerinin arasÄ±nda bu durumu düzelterek kulüpten milli takÄ±ma oyuncu göndermek olduÄŸunu belirtti.

Genç ve dinamik bir takÄ±m kurarak her sene Avrupa kupalarÄ±na katÄ±lmak istediklerini aktaran Karan, "Biz buraya Shkupi'yi dünya markasÄ± yapmaya geldik ama bunu da tek baÅŸÄ±mÄ±za yapamayÄ±z. Burada olmaktan mutluyum, gururluyum. Tabii ki çoÄŸunuz ÅŸunu sorabilir: Ümit Karan niye buraya geldi? Büyük bir proje, en büyük parçalarÄ±ndan biri Shkupi, onu iyi ÅŸekilde deÄŸerlendirmeye geldik. Türk seyircisini de bekliyoruz. DoÄŸal olarak en büyük destekleri onlardan bekliyorum, ülkemizi temsil ediyoruz burada." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AA muhabirine konuÅŸan Karan, baÅŸta Makedonya ve Bosna Hersek olmak üzere Balkan ülkelerini çok sevdiÄŸini, takÄ±ma destek ve yardÄ±mcÄ± olmanÄ±n kendisi için büyük onur olduÄŸunu kaydetti.

Balkanlardaki yetenekleri keÅŸfedip yetiÅŸtirilmesi gerektiÄŸini kaydeden Karan, "Türkiye'de biliyorsunuz altyapÄ± sorunlarÄ± var, altyapÄ±da futbolcu yetiÅŸmiyor. Biz artÄ±k buradan futbolcu yetiÅŸtirmeye gayret göstereceÄŸiz. Ä°nÅŸallah takÄ±m olarakta iyi sonuçlar elde edebilirsek uzun soluklu bir çalÄ±ÅŸma olur bizim için. Çok büyük bir projenin arkasÄ±ndayÄ±z. AltyapÄ± kurup futbol okullarÄ± da açmayÄ± düÅŸünüyoruz aynÄ± zamanda." ifadelerini kullandÄ±.

KÄ±sa dönem hedefleri hakkÄ±nda da konuÅŸan Karan, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Öncelikle kulübün toparlanmasÄ± gerekiyor. Her ÅŸey sonuç endeksli, futbolda iyi sonuç alamazsan iyi bir ÅŸeyler elde edemezsin. Ä°yi skorlar alabilirsek, alt sÄ±ralardan kurtulursak ikinci yarÄ± da iyi transferlerle geçirirsek yine takÄ±mÄ±n üst sÄ±ralarda olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz."

Shkupi Makedonya Birinci Futbol Ligi'nde 5 puanla sonuncu sÄ±rada yer alÄ±yor. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 17:38

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