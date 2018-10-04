Logo: beIN Sports
UEFA Avrupa Ligi'nde TÃ¼rkiye takÄ±mlarÄ±nÄ±n maÃ§larÄ± beIN Sports'ta
Akhisarspor, BeÅŸiktaÅŸ ve FenerbahÃ§e'nin bu akÅŸam UEFA Avrupa Ligi'ndeki maÃ§larÄ± beIN Sports tarafÄ±ndan naklen yayÄ±nlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde BeÅŸiktaÅŸ, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un gruplarÄ±nda bu akÅŸam oynayacaklarÄ± maçlar beIN Sports'tan canlÄ± yayÄ±nlanacak.
beIN Sports'tan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Akhisarspor, BeÅŸiktaÅŸ ve Fenerbahçe'nin bu akÅŸam UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlarÄ± beIN Sports tarafÄ±ndan naklen yayÄ±nlanacak." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Fenerbahçe'nin D Grubu'nda Slovakya'nÄ±n Spartak Trnava takÄ±mÄ± ile saat 19.55'te Ä°stanbul'da, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n da I Grubu'nda Ä°sveç'in Malmö ekibiyle saat 22.00'de deplasmanda yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± yayÄ±nlanacaÄŸÄ± belirtildi.
Akhisarspor'un ise J Grubu'nda Belçika temsilcisi Standard Liege ile deplasmanda saat 22.00'de yapacaÄŸÄ± mücadelenin beIN Sports 2 kanalÄ±ndan izlenebileceÄŸi kaydedildi. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 17:28