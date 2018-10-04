Bursa'da 13 ton balÄ±ÄŸa el konuldu

Bursa'da asgari avlanma boyutlarÄ±nÄ±n altÄ±nda olan ve halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tehdit oluÅŸturan toplam 13 ton balÄ±ÄŸa el konuldu.

Av yasaÄŸÄ±nÄ±n kalktÄ±ÄŸÄ± 1 Eylül’den itibaren Bursa BüyükÅŸehir Belediyesi Hikmet Åžahin Kent Hali’nde su ürünleri denetimlerini aralÄ±ksÄ±z sürdüren TarÄ±m A.Åž. ekipleri, bu güne kadar asgari avlanma boyutlarÄ±nÄ±n altÄ±nda olan ve halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± için tehdit oluÅŸturan toplam 13 bin 393 kilo balÄ±ÄŸa el koydu. BalÄ±klarÄ±n, 9 bin 825 kilosu imha edildi.

Av yasaÄŸÄ±nÄ±n kalkmasÄ±yla birlikte Hikmet Åžahin Kent Hali’ndeki BalÄ±k Hali’nde baÅŸlayan hareketlilik devam ediyor. Kent halinin iÅŸletimini yapan TarÄ±m A.Åž. ekipleri, bir taraftan balÄ±kçÄ±larÄ±n avlanma kurallarÄ±na uymalarÄ±nÄ± saÄŸlamak, diÄŸer taraftan da halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit eden unsurlarÄ± ortadan kaldÄ±rmak amacÄ±yla denetimleri aralÄ±ksÄ±z sürdürüyor. TarÄ±m A.Åž. Su Ürünleri Birimi tarafÄ±ndan önceki gün yapÄ±lan denetimlerde avlanmasÄ± yasak tür olan 80 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 1 adet orkinosa da el konuldu.

Bu arada avlanma sezonunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 1 Eylül tarihinden bu yana el konulan balÄ±k miktarÄ± 13 bin 393 kiloya ulaÅŸtÄ±. Bu balÄ±klardan, insan tüketimi ve sanayi hammaddesi olarak kullanÄ±lmasÄ±nda sakÄ±nca olduÄŸu yönünde rapor verilen 9 bin 825 kilosu imha edilirken, kalan 2 bin 568 kilosu ise kamu kurumlarÄ±na sevk edildi. (Bursa/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 17:21

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