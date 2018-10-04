Hayvanlara yÃ¶nelik ÅŸiddet ve istismarÄ± Meclisâ€™e taÅŸÄ±ndÄ±

CHP'li Sezgin TanrÄ±kulu, 4 Ekim HayvanlarÄ± Koruma GÃ¼nÃ¼â€™nde hayvanlara dÃ¶nÃ¼k ÅŸiddet ve istismarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi iÃ§in Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± talep etti.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, 4 Ekim HayvanlarÄ± Koruma Günü dolayÄ±sÄ±yla hayvanlara dönük ÅŸiddet ve istismara karÅŸÄ± Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ± için önerge sundu. YasanÄ±n yürürlüÄŸe girdiÄŸi 2004 yÄ±lÄ±ndan itibaren hayvanlara dönük suçlarda artÄ±ÅŸ olduÄŸuna dikkat çekilen önergede, caydÄ±rÄ±cÄ± cezalarÄ±n olmamasÄ± nedeniyle yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduÄŸu kaydedildi.

Önergede, sahipli-sahipsiz ayrÄ±mÄ± gözetilmeksizin hayvanlara yönelik suçlarÄ±n TCK kapsamÄ±na alÄ±narak, hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n gerekliliÄŸi vurgulandÄ±.

CEZALAR CAYDIRICILIKTAN UZAK

Önergede, “Hayvanlara yönelik her gün artan, basÄ±nda da sÄ±kça yer alan ve toplumda infial uyandÄ±ran ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n önlenmesi için alt sÄ±nÄ±rÄ± en azÄ±ndan 2 yÄ±ldan baÅŸlayan hapis cezalarÄ± öngörülmelidir. Bu ÅŸekliyle, uygulamada adli para cezasÄ±na çevrilecek ve ertelenecek olan cezalar, son derece yetersiz ve caydÄ±rÄ±cÄ± olmaktan uzaktÄ±r” denildi.

BasÄ±na yansÄ±yan hayvanlara yönelik iÅŸkence örneklerinin de hatÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± önergede, ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

“Hayvanlara fiziksel ve psikolojik olarak ciddi zarar veren ve ölümle dahi sonuçlanabilen tecavüz fiilinin toplumsal sonuçlarÄ± da düÅŸünüldüÄŸünde idari para cezasÄ±nÄ±n caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± sebebiyle, hayvanlara cinsel istismarda bulunanlarÄ±n alt sÄ±nÄ±rÄ± 2 yÄ±ldan az olmayacak ÅŸekilde hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±, sahipsiz hayvanlarÄ±n tedavi, bakÄ±m ve korunma uygulamalarÄ± adÄ± altÄ±nda toplu olarak itlaf edilmelerinin, zehirlenmelerinin ve aç susuz ormanlara bÄ±rakÄ±lmalarÄ±nÄ±n önüne geçilerek, konu ile ilgili ihmali ve sorumluluÄŸu bulunanlarÄ±n belirlenip haklarÄ±nda gerekli iÅŸlemlerin baÅŸlatÄ±lmasÄ±, muÄŸlak ifadeler yerine her türlü ÅŸiddet fiilinin ve cezalarÄ±n ayrÄ± ayrÄ± düzenlenerek, sahipli-sahipsiz ayrÄ±mÄ± gözetmeksizin tüm hak ihlallerinin tespit edilerek bu tür ihlallerin bir daha yaÅŸanmamasÄ± adÄ±na etkili, sürekli ve somut önlemlerin belirlenmesi amacÄ±yla Anayasa’nÄ±n 98’inci ve TBMM Ä°çtüzüÄŸünün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereÄŸi, Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ± açÄ±lmasÄ±nÄ± arz ederiz.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 17:13

www.evrensel.net