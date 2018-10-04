BasÄ±n Konseyiâ€™nden Altanlar ve IlÄ±cak iÃ§in verilen karara tepki

BasÄ±n Konseyi, gazeteciler NazlÄ± IlÄ±cak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan hakkÄ±nda verilen kararÄ±n onanmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

BasÄ±n Konseyi, gazeteciler NazlÄ± IlÄ±cak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan hakkÄ±nda verilen aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±nÄ±n onanmasÄ±na iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada toplam 6 sanÄ±k için verilen karara karÅŸÄ± yapÄ±lan istinaf baÅŸvurusunun Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafÄ±ndan esastan reddedilmesine tepki gösterildi.

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’nin 20 Mart 2018 tarihli kararÄ±nda, Mehmet Altan’Ä±n tutuklanmasÄ±nÄ±n bile ifade özgürlüÄŸünün ihlali olarak deÄŸerlendirildiÄŸini hatÄ±rlatan Konsey, “AynÄ± günde, gazeteci-yazar Can Dündar’a karÅŸÄ± 6 MayÄ±s 2016’da Ä°stanbul Adliyesi önünde yapÄ±lan silahlÄ± saldÄ±rÄ± ve bunun neticesinde NTV muhabiri YaÄŸÄ±z Åženkal’Ä±n yaralanmasÄ± açÄ±sÄ±ndan Ä°stanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesinde sürdürülen yargÄ±lama, sanÄ±k Murat Åžahin’in ‘ruhsatsÄ±z silah taÅŸÄ±mak’ suçundan 10 ay hapis, ‘kasten yaralama’ suçundan ise sadece 4500 TL adli para cezasÄ±na mahkumiyeti ile sonuçlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Oysa iddianamede, Åžahin hakkÄ±nda 4 yÄ±ldan 12 yÄ±l 10 aya kadar hapis cezasÄ± istenmiÅŸti. Görüyoruz ki, adliye önünde bir kimseye silahla birden çok el ateÅŸ etmenin ve bu esnada bir baÅŸka kiÅŸiyi daha yaralamanÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±, bir gün bile hapis deÄŸildir. Buna karÅŸÄ±lÄ±k, büyük ölçüde medya üzerinden sarf edilen sözlerin delil olduÄŸu diÄŸer davada ise, bu sözler ‘cebir ve ÅŸiddet’ mahiyetinde kabul edilmiÅŸ ve idam cezasÄ± yerine getirilen ‘aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±’ sanÄ±klara layÄ±k görülmüÅŸtür. Bu tablo, muasÄ±r medeniyet seviyesini hedefleyen ve ileri demokrasi olma iddiasÄ±ndaki bir devletin yargÄ± sistemi açÄ±sÄ±ndan bir çeliÅŸkiye iÅŸaret etmektedir” denildi.

Her iki davaya iliÅŸkin süreçlerin devam ettiÄŸini hatÄ±rlatan BasÄ±n Konseyi, beklentilerinin, ceza hukuku ve insan haklarÄ± hukuku alanÄ±ndaki temel ilke ve kurallarÄ±n göz ardÄ± edilmeksizin sürecin sonuçlandÄ±rÄ±lmasÄ± olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. AçÄ±klamada, “DileÄŸimiz, bu davalardan çÄ±kacak nihai sonuçlarÄ±n belirli kesimlerin ‘siyasi’ zaferi deÄŸil; demokratik hukuk devleti olma iddiasÄ±ndaki bir Türkiye’nin ‘adli’ zaferi olmasÄ±dÄ±r” ifadelerine yer verildi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Altanlar ve IlÄ±cak iÃ§in aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet kararÄ± onandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 17:14

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