Antalya’da ekonomik kriz derinleşiyor

Mahir DOĞAN

Antalya

Antalya’da, Sanayi ve Ticaret Odası verileri kentin ekonomik krize sürüklendiğini gösteriyor. 2.5 milyon kişinin yaşadığı bir kent olan Antalya’da temel geçim kaynağı tarım ve turizm sektörleri.

Antalya’da iki sektör de canlı gibi gözükse de işler aslında borçla dönüyor. 2018 yılı Temmuz ayı itibariyle Antalya genelinde kamu ve özel bankalardan alınan nakdi krediler toplamı 85.9 milyar TL. 2018 yılı Temmuz ayı itibariyle Antalya, bankalardan alınan krediler toplamında Türkiye çapında dördüncü il konumunda

Borç ödeme konusunda sıkıntının büyük olduğu illerden biri Antalya. Protesto edilen senetlerin tutarı yüzde 337 oranında artmış. 2018 yılı Temmuz ayında Antalya’da protesto edilen senet sayısı 2.949. Yaklaşık 187.5 milyon TL.

Temmuz ayında Antalya, iller sıralamasında protestolu senet tutarında dördüncü. Ayrıca 2018 yılının ilk yedi ayında Antalya’da ödenmeyen Çek ve senetler toplam tutarı 585.1 milyon lira.

ANTALYA’DA İNŞAAT DURMA NOKTASINDA

Antalya merkezde bulunan ve toplamda 1.3 milyon insanın yaşadığı Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez Belediye sınırları içerisinde 2017 Ocak-Ağustos aylarında yapı ruhsatına baş vuru sayısı 303 iken, 2018 yılı aynı döneminde 77 olarak gerçekleşmiş. Söz konusu veriler inşaatta yüzde 169’luk bir daralmaya işaret ediyor.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde 2018 yılı Ağustos ayında tüketilen elektrik miktarı da işlerin iyi gitmediğine dair bir başka gösterge. Temmuzda, 2017 yılının aynı ayına göre Organize Sanayide elektrik tüketimi yüzde 7.6’lık bir azalış göstermiş.

TARIMDA ÜRETİM DÜŞÜYOR FİYATLAR ARTIYOR

2018 Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre tarım sektöründe üretim yaklaşık yüzde 13.8 oranında azalırken, ürünlerin toplam tutarı yüzde 30.4 oranında artmış. 2017 yılının ilk 7 ayında 650 milyon kiloluk tarım üretim gerçekleştirilirken 2018 yılının aynı döneminde üretim 20 milyon kilo azalmış.

Rakamlar küçük üretici seraların yaşadığı üretim kaybını gösteriyor.

2018 Ağustos ayı sonu itibariyle gelir vergisi tahsilâtında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 27.6’lık bir azalış gözlemleniyor. Antalya vergi gelirlerindeki düşüş ekonomik durgunluğa sürüklenişinin kanıtı!

İŞÇİ SAYISINDA AZALMA

İşçi sayısında, özellikle mevsimlik işlerde çalışanlar da, azalma görülüyor. Mevsimlik iş yeri sayısı 2017 Haziran ayında 6.612 iken 2018 yılı Haziran ayında 6.000’e döşmüş. 2017 Haziran verilerine göre çalışan işçi sayısı 83.147 iken bu sayı Haziran 2018 yılında 57.133 kişiye gerilemiş.

Tüm bu veriler yaz aylarında bu sıkıntıyı yaşayan Antalya ekonomisinin kışın çok daha zor günler geçireceğinin göstergesi.