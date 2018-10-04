Ä°flaslar, Ã¶denmeyen borÃ§lar, icralar derken Ä°stanbulâ€™da haciz kararÄ± bulunan araÃ§lardaki artÄ±ÅŸla yediemin otoparklarÄ± doldu taÅŸtÄ±.

Ä°stanbul'da üzerinde haciz kararÄ± bulunan, vergi borçlarÄ± nedeniyle icralÄ±k olan ya da kusurlu olduklarÄ± için trafikten çekilen araçlarÄ±n konulduÄŸu yediemin otoparklarÄ±nda doluluk oranÄ± yüzde 80’e çÄ±ktÄ±. Kentteki yaklaÅŸÄ±k 150 yediemin otoparkÄ±nda 3-4 yÄ±ldÄ±r bekleyen araçlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra lüks otomobiller de bulunuyor. Ä°stanbul Trafik VakfÄ± AvukatÄ± Murat YaÅŸar DoÄŸan, “Devletin, artÄ±k ekonomik deÄŸerini yitirmiÅŸ, muhafaza deÄŸerini karÅŸÄ±lamayacak deÄŸerdeki araçlarÄ± alÄ±p, makine ve kimyada ekonomiye katmasÄ± gerekir” dedi.

‘DOLULUK ORANI YÜZDE 80'Ä°N ALTINDA BÄ°R OTOPARK YOK’

Ä°stanbul Trafik VakfÄ± avukatÄ± Murat YaÅŸar DoÄŸan, yediemin otoparklarÄ±nÄ±n yasa gereÄŸince trafikten men edilmesi gereken araçlarÄ±n muhafaza edildiÄŸi açÄ±k otoparklar olduÄŸunu ve ruhsatlarÄ±nÄ± UKOME'den (UlaÅŸÄ±m Koordinasyon MüdürlüÄŸü) aldÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. OtoparklarÄ±n, aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak emniyete ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'na hizmet ettiÄŸini söyleyen DoÄŸan, “Ä°stanbul'da 150 civarÄ±nda yediemin otoparkÄ± var. Park yasaÄŸÄ±ndan çekilen araçlar gün içerisinde alÄ±nÄ±yor. DiÄŸer trafik yasalarÄ±ndan kaynaklanan 15 günlük, 2 aylÄ±k gibi alÄ±konulma süreleri de var. Ancak adli kararlar doÄŸrultusunda bu otoparklara çekilen araçlarÄ±n satÄ±ÅŸ süreleri uzayabiliyor. Bu durum, icra dairelerinin çalÄ±ÅŸmasÄ±na baÄŸlÄ±. Ä°stanbul'da Trafik VakfÄ± otoparklarÄ± da dahil doluluk oranÄ± yüzde 80'in altÄ±nda bir otopark olduÄŸunu düÅŸünmüyorum” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 17:01

www.evrensel.net