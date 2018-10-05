05 Ekim 2018 04:40

İranlı Mülteci Esmaeil Fattahi: Krizi bize bağlamak çözümden kaçış!

İşsizliğin sebebi olarak gösterilen mültecilerden Esmaeil Fattahi: Krizden biz de zarar görüyoruz.

İranlı Mülteci Esmaeil Fattahi: Krizi bize bağlamak çözümden kaçış!

Esmaeil Fattahi. Fotoğraf: Evrensel

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    Hilmi MIYNAT
    Denizli

    Denizli’de 3 Afgan mültecinin iş cinayetine kurban gitmesinin ardından, çalışma koşulları yerine yine mülteciler hedefe kondu. Mecliste mültecileri işsizliğin sebebi olarak gösteren soru önergeleri verildi.

    ‘Yerlerinden yurtlarından sürgün, ağır koşullarda çalışan mülteciler hedefe konulmaları kaşsında ne hissediyor ne düşünüyor’ diye soran neredeyse yok.

    Mesellere bir de onların gözünden bakabilmek adına soluğu, Denizli’de yaşayan İranlı mülteci Esmaeil Fattahi’nin yanında aldık. Fattahi, yaşanan her sıkıntının ardında bir mülteci aramanın ırkçılık olduğunu ifade ediyor. İktidarın ve diğer bazı milletvekillerinin ekonomik krizi görmezden gelerek sorunu mültecilere bağlamasını ‘çözümden kaçmak’ olarak yorumluyor.

    SANKİ MÜLTECİLER GELMEDEN ÖNCE HİÇ SORUN YOKTU!

    Denizlideki ölümlü iş kazasının ardından İyi Parti milletvekilinin verdiği soru önergesinde ırkçı bir bakış gördüğünü belirten Esmaeil Fattahi: “Ekonomik sıkıntıların işsizliğin mültecilerden kaynaklandığını söylüyorlar. Denizli’de halk içerisinde de böyle düşünceler yaygın. Devlet de medya eliyle bu düşünceleri kışkırtıyor. Nerede bir cinayet, kavga benzeri adli suçlar olsa arkasında mülteci arıyorlar. Bulunca da sanki mülteciler gelmeden önce hiç cinayet gasp yaşanmıyormuş da mülteciler gelince ülkede cinayet işlenmeye başlamış gibi propaganda yapıyorlar” cümleleriyle mülteci düşmanlığına dikkat çekiyor.

    Krizi işsizliği çözmek yerine sorumlu olarak mültecileri işaret etmenin doğru bir tavır olmadığını söyleyen Fattahi: “ Hâlbuki krizin mültecilerle alakası yok. Dolar artışı küçük sanayiyi iflas ettirdi. Yurtdışından gelen malların fiyatı bir anda 3-4 kat arttı. İşçileri zorunlu izine yolluyorlar. Burada mülteci işçi de sıkıntıdadır, Türk işçi de sıkıntıdadır. Küçük sanayi tam gücüyle çalışmıyor. Çok fazla zorunlu izine yolluyorlar ki masrafları azalsın. Kaç ay öncesinden Türk işçiler de sigortasız çalışmaya başladı. Ben biliyorum ki sanayide çok Türk işçiyi de kriz var diyerek sigortasız başlatıyor” diyerek ekonomik krizden Türkiyeli işçinin de mülteci işçinin de zarar gördüğünün altını çiziyor.

    BİZ DE İSTİYORUZ İŞ İZNİMİZ OLSUN!

    Mültecilerin de iş izinlerinin olmasını istediğini, iş kazası vesaire sıkıntılar yaşandığında güvencelerinin olmasını istediğini vurgulayan Fattahi, “Ama iş izni almak çok masraflı. Mültecileri sigortasız çalıştırmak da patronların işine geliyor. Mülteci işçiyi daha çalıştırmaya başlamadan sigortası stopajı derken en az 800 lira kar ediyor” sözleriyle yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekiyor.

    Krizin müsebbibi olarak mültecileri işaret etmenin, halkın neden işsizlik var, neden kriz var sorularından kaçma yöntemi olduğunu belirten Fattahi: “Bugün söylemiyor ki bu konuya çözümüm ne. Türkiye’nin ekonomisini, işsizliğini önce kabul etmesi gerekiyor ki bu var. Bunu kabul etmiyor, diyor ki ‘kriz de yok, işsizlik de yok, pahalılık da yok’ olsa da mülteciden kaynaklanıyor.”

    IRKÇI SALDIRILARIN ARKA PLANINDA MEDYANIN DA ETKİSİ VAR!

    Bir milletvekilinin verdiği bu önergenin toplumsal bir karşılığı olduğunu düşünen Fattahi son olarak şunları söyledi: “Kaç kere görmüşüzdür Denizli’de Sarayköy’de, en son Karşıyaka’da mülteci ikamet eden sokaklara ırkçılar toplu olarak saldırmışlar. Mültecileri evlerinden dışarı atmışlar. Bunlar sadece Türkiye’nin medyasında yapılan propagandadan kaynaklanıyor. Mültecilere cinayet yapan insanlar olduğu gözüyle bakmaları, Türkiye’nin yaptığı propagandadandır. Bir yerde cinayet oluyor Türkiye’nin gazetecilerinin ilk işaret ettiği şey sadece mültecilerdir.”

    UNSURCİNAYETİ DEĞİL MÜLTECİYİ SORDU

    Geçtiğimiz günlerde İyi Parti Milletvekili Yasin Öztürk’ün Meclise verdiği soruönergesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Denizli’de 3 Afgan mültecinin iş kazında ölmesinin ardından soru önergesi veren Öztürk, iş güvenliği önlemlerinin alınıp alınmadığını değil de mültecilerin neden çalışma izni olmaksızın çalıştırıldığını sordu. Önergede; “Çalışma izni olmayan yabancı uyruklu personelin çalıştırılmasıyla Türk vatandaşı olan işçilerimiz istihdam edilememekte bu vb sebeplerden dolayı işsizlik oranı yükselmektedir” ifadelerine yer veren Öztürk işsizliğin asıl nedenini ekonomik meselelere değil de çalışan mültecilere bağladı.

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