ï»¿
FotoÄŸraf: Wikimedia Commons
Hapis kararÄ±nÄ± duyan diktatÃ¶r â€˜hastalandÄ±â€™
04 Ekim 2018 16:18
Peruâ€™nun eski devlet baÅŸkanÄ± Alberto Fujimori, yeniden hapse girmesini Ã¶ngÃ¶ren hakim kararÄ± Ã¼zerine rahatsÄ±zlanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Peru’nun eski devlet baÅŸkanÄ± Alberto Fujimori, yeniden hapse girmesini öngören hakim kararÄ± üzerine rahatsÄ±zlanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. 9 yÄ±l hapis yatan ve kalp hastasÄ± olduÄŸu belirtilen Fujimoro ileri yaÅŸÄ± gerekçesiyle geçen yÄ±l özel afla hapisten çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Fujimori’nin hapisten çÄ±karÄ±lmasÄ± büyük tepkiye ve kitlesel eylemlere neden olmuÅŸtu.
Fujimoro 1990’lÄ± yÄ±llarda ülkedeki Mao yanlÄ±sÄ± isyancÄ±larÄ± acÄ±masÄ±zca bastÄ±rarak binlerce kiÅŸinin ölümüne neden olmuÅŸ; insan hakkÄ± ihlalleri ve sivil katliamlarla baÄŸlantÄ±sÄ± nedeniyle 25 yÄ±l hapse mahkum edilmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 16:28
www.evrensel.net