Putin, emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± yÃ¼kseltti

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, bÃ¼yÃ¼k eylemlere neden olmasÄ±na raÄŸmen emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± kadÄ±nlar iÃ§in 60â€™a, erkekler iÃ§in 65â€™e yÃ¼kseltti.

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, büyük eylemlere neden olmasÄ±na raÄŸmen, emeklilik yaÅŸÄ±nÄ±n kadÄ±nlar için 55’ten 60’a, erkekler için de 60’dan 65’e çÄ±karÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin emeklilik reformunu onayladÄ±.

Yasa doÄŸrultusunda bu yÄ±ldan itibaren emeklilik yaÅŸÄ± 6 ayda bir uzayacak. Bu süreç 10 yÄ±l sürecek ve 2028’de sona erecek. KÄ±dem süresi kadÄ±nlarda 37, erkeklerde 45 yÄ±la ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda da 2 yÄ±l daha erken emekli olunabilecek.

Emekli asker, polis ve özel servis görevlileri ise bu yasa deÄŸiÅŸikliÄŸinden etkilenmeyecek.

DiÄŸer yandan Rusya parlamentosunun alt kanadÄ± Duma, emeklilik yaÅŸÄ±ndan 5 yÄ±l kala çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± iÅŸten çÄ±karan iÅŸverenlere ceza uygulanmasÄ±na yönelik düzenlemeyi onayladÄ±. Bu düzenlemeyi ihlal edenler 200 bin ruble (19 bin TL) para ya da 360 saat zaruri hizmet cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lacak. (DIÅž HABERLER)

Rusya'da binlerce kiÅŸi emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± yÃ¼kselten yasayÄ± protesto etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 16:15

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