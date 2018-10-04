FotoÄŸraf: Kremlin.ru
Putin, emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± yÃ¼kseltti
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, bÃ¼yÃ¼k eylemlere neden olmasÄ±na raÄŸmen emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± kadÄ±nlar iÃ§in 60â€™a, erkekler iÃ§in 65â€™e yÃ¼kseltti.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, büyük eylemlere neden olmasÄ±na raÄŸmen, emeklilik yaÅŸÄ±nÄ±n kadÄ±nlar için 55’ten 60’a, erkekler için de 60’dan 65’e çÄ±karÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin emeklilik reformunu onayladÄ±.
Yasa doÄŸrultusunda bu yÄ±ldan itibaren emeklilik yaÅŸÄ± 6 ayda bir uzayacak. Bu süreç 10 yÄ±l sürecek ve 2028’de sona erecek. KÄ±dem süresi kadÄ±nlarda 37, erkeklerde 45 yÄ±la ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda da 2 yÄ±l daha erken emekli olunabilecek.
Emekli asker, polis ve özel servis görevlileri ise bu yasa deÄŸiÅŸikliÄŸinden etkilenmeyecek.
DiÄŸer yandan Rusya parlamentosunun alt kanadÄ± Duma, emeklilik yaÅŸÄ±ndan 5 yÄ±l kala çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± iÅŸten çÄ±karan iÅŸverenlere ceza uygulanmasÄ±na yönelik düzenlemeyi onayladÄ±. Bu düzenlemeyi ihlal edenler 200 bin ruble (19 bin TL) para ya da 360 saat zaruri hizmet cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lacak. (DIÅž HABERLER)
Rusya'da binlerce kiÅŸi emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± yÃ¼kselten yasayÄ± protesto etti
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 16:15