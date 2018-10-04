â€˜On binlerce seÃ§menin oyu kayÄ±tlara yansÄ±madÄ±â€™

TMMOB Bilgisayar MÃ¼hendisleri OdasÄ±: 24 Haziran seÃ§imlerinde on binlerce seÃ§menin oyu kayÄ±tlara yansÄ±madÄ±.

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri OdasÄ± (BMO), tartÄ±ÅŸmalÄ± 24 Haziran 2018 seçim sonuçlarÄ±ndaki veri yanlÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± belgeleriyle raporladÄ±. “Çok ciddi veri tutarsÄ±zlÄ±klarÄ± ve belirgin hatalar saptanmÄ±ÅŸtÄ±r” ifadelerine yer verilen raporda, veri giriÅŸlerinde büyük hatalar olduÄŸu ve on binlerce seçmenin oyunun kayÄ±tlara yansÄ±madÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

BMO, geliÅŸtirdiÄŸi yazÄ±lÄ±mla YSK’nin SandÄ±k SonuçlarÄ± PaylaÅŸÄ±m Sisteminde (SSPS) yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± tüm veriler sandÄ±k sandÄ±k inceleyerek, sonuçlarÄ±nÄ± 24 Haziran 2018 Seçim SonuçlarÄ± Veri Analizi’ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile raporlaÅŸtÄ±rdÄ±.

‘CÄ°DDÄ° TUTARSIZLIKLAR VE BELÄ°RGÄ°N HATALAR SAPTANDI’

Raporda elde edilen bulgular ÅŸöyle sÄ±ralandÄ±:

- SandÄ±k sonuç tutanaklarÄ±ndaki oy sayÄ±larÄ± SEÇSÄ°S’e girilirken veriler bir aday / partiden diÄŸerine kaydÄ±rÄ±larak bilgisayara girilmiÅŸtir.

- SandÄ±klarÄ±n “sandÄ±k sonuç tutanaklarÄ±” ile ‘sayÄ±m döküm cetvelleri’ndeki oy sayÄ±larÄ± birebir aynÄ± olmak zorundadÄ±r; buna karÅŸÄ±n bazÄ± tutanak ve cetvellerdeki oy sayÄ±larÄ± birbirlerinden farklÄ±dÄ±r.

- AynÄ± seçim bölgesi içerisinde farklÄ± sandÄ±klara ait olmalarÄ±na karÅŸÄ±n içerikleri birebir aynÄ± olan sandÄ±k sonuç tutanaklarÄ±na rastlanmÄ±ÅŸtÄ±r.

- SandÄ±k KurullarÄ±nca hatalÄ± olarak düzenlenen tutanaklar SEÇSÄ°S’e girilirken toplamlarÄ±n tutarlÄ± olmasÄ± için oy sayÄ±larÄ±nÄ±n ‘veri giriÅŸi yapanlarÄ±n inisiyatifinde’ düzeltildiÄŸi / deÄŸiÅŸtirildiÄŸi anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r.

- BazÄ± sandÄ±klarda, siyasi parti gözlemcilerine verilen sandÄ±k sonuç tutanaklarÄ± ile SEÇSÄ°S’e girilen tutanaklar arasÄ±nda önemli farklÄ±lÄ±klar olduÄŸu gözlemlenmiÅŸtir.

‘250 HATALI SANDIK’

SÄ±ralanan tutarsÄ±zlÄ±klarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 70 bin seçmene karÅŸÄ±lÄ±k gelen 250 sandÄ±kta saptandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilen raporda, “YaklaÅŸÄ±k 14 bin yurttaÅŸÄ±n oyu, tercih ettiÄŸi siyasi parti ya da adaya yansÄ±mamÄ±ÅŸ görünüyor. ÇalÄ±ÅŸma, yeterince bilgi toplandÄ±ÄŸÄ± düÅŸüncesiyle 250 hatalÄ± sandÄ±k ile sonuçlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve saptanan hatalarÄ±n örnekleri belgeleriyle rapora yansÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” denildi.

SEÇÄ°M SONUÇLARI NE KADAR KESÄ°N?

Raporda son olarak ÅŸu ifadelere yer verildi:

“24 Haziran 2018 Seçim SonuçlarÄ± Veri Analizi raporunda belgeleriyle birlikte ortaya konan veri tutarsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±n ve uygulama hatalarÄ±nÄ±n baÅŸta YSK ve siyasi partiler olmak üzere tüm ilgili kuruluÅŸlarca dikkatle deÄŸerlendirilmesi, gelecekteki seçimlerin güvenilirliÄŸi açÄ±sÄ±ndan büyük önem taÅŸÄ±maktadÄ±r. BilindiÄŸi üzere seçmenlerin büyük çoÄŸunluÄŸunda, verdikleri oylarÄ±n sonuçlara yansÄ±madÄ±ÄŸÄ± düÅŸüncesiyle sandÄ±ÄŸa gitmeme eÄŸilimi aÄŸÄ±r basmaktadÄ±r. Yasal yükümlülüÄŸü ‘adil ve güvenli seçim yapmak’ ve ‘seçim sonuçlarÄ±nÄ± denetlemek’ olmasÄ±na karÅŸÄ±n bu güvensizliÄŸe yol açan tüm taraflarÄ±, görevlerinin gereÄŸini yerine getirmeye ve yalnÄ±zca bizim deÄŸil tüm seçmenlerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayacak kapsamlÄ± ve doyurucu açÄ±klamalar yapmaya çaÄŸÄ±rarak kamuoyuna duyururuz.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 16:11

www.evrensel.net