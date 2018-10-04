Derste cihat propagandasÄ±na tepki

AydÄ±nÂ Adnan Menderes Ãœniversitesi'nde teknik resim dersinde Ã¶ÄŸretim elemanÄ±nÄ±n duvara yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± â€˜Ä°slami Hareket Engellenemez' yazÄ±sÄ± tepki Ã§ekti.

AydÄ±n Adnan Menderes Üniversitesi, mühendislik fakültesinde görülen teknik resim dersinde öÄŸretim elemanÄ±nÄ±n projeksiyon ile yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± ‘Ä°slami Hareket Engellenemez’ yazÄ±sÄ±na öÄŸrenciler tepki gösterdi. Bu yazÄ±nÄ±n önünde ders anlatmaya devam eden öÄŸretim elemanÄ±na tepki olarak öÄŸrenciler sÄ±nÄ±fÄ± terk etti.

YaÅŸananlara tepki gösteren bir öÄŸrenci, üniversitelerin bilim üreten kurumlar olmasÄ± gerektiÄŸini belirterek “Bizler derse bu cihadist propagandalara maruz kalmak için deÄŸil, lisans öÄŸrenimi görmek için geliyoruz” dedi.

YaÅŸananlar nedeniyle rektörlüÄŸe suç duyurusunda bulunacaklarÄ±nÄ± belirten bir baÅŸka öÄŸrenci ise “Okulda bilimsel eÄŸitim hakkÄ± için bir bildiri daÄŸÄ±tÄ±nca onlarca öÄŸrenciye disiplin soruÅŸturmasÄ± açanlar, bakalÄ±m bu konu ile ilgili ne yapacaklar?” diye konuÅŸtu.

Üniversitede yaÅŸananlara iliÅŸkin açÄ±klama yapan AydÄ±n Emek GençliÄŸi, teknik resim dersinde öÄŸretim elemanÄ± tarafÄ±ndan ‘Ä°slami Hareket Engellenemez’ yazÄ±lÄ± bir görsel eÅŸliÄŸinde ders iÅŸlenmek istenmesini protesto ederek dersi boykot eden üniversite öÄŸrencilerinin yanÄ±nda olduÄŸunu belirtti.

Ülkede eÄŸitim sisteminin gerici ideolojilerin etkisinde cihadist bir tarzda örgütlenmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Emek GençliÄŸi açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verildi “Ä°ÅŸlenen dersin müfredatÄ±yla alakasÄ± olmayan bir görseli öÄŸrencilerin tepki göstermesine raÄŸmen derse devam eden öÄŸretim elemanÄ± hakkÄ±nda derhal disiplin soruÅŸturma açÄ±lmalÄ±dÄ±r. Tüm öÄŸrencileri parasÄ±z bir eÄŸitim, gerçek anlamda bilimsel, laik ve demokratik bir üniversite için mücadele etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz.” (AydÄ±n/EVRENSEL)

Ä°lkokul Ã¶ÄŸrencilerine Ä°slam yemini okutuldu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 16:06

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