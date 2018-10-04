'TTKâ€™ye yÄ±lbaÅŸÄ±ndan Ã¶nce 1500 iÅŸÃ§i alÄ±nsÄ±n'

TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Atalay, 'TTKâ€™ye yÄ±lbaÅŸÄ±ndan evvel 1500 iÅŸÃ§i alÄ±nsÄ±n, iÅŸ baÅŸÄ± yapsÄ±n' dedi.

Türk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ergün Atalay, Türkiye TaÅŸkömürü Kurumu’na (TTK) iÅŸçi alÄ±mÄ± konusuyla ilgili, “TTK’ye yÄ±lbaÅŸÄ±ndan evvel 1500 iÅŸçi alÄ±nsÄ±n, iÅŸ baÅŸÄ± yapsÄ±n” dedi.

Atalay, Türk-Ä°ÅŸ ile Bülent Ecevit Üniversitesi iÅŸbirliÄŸiyle bir otelde 4-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek “19. ÇalÄ±ÅŸma Ekonomisi ve Endüstri Ä°liÅŸkileri Kongresi”ne katÄ±lmak üzere EreÄŸli ilçesine gitti. Genel Maden Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (GMÄ°S) Genel BaÅŸkanÄ± Ahmet Demirci ile yönetim kurulu tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan Atalay, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, TTK’ya iÅŸçi alÄ±mÄ± ile ilgili CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n 24 Haziran’dan önce açÄ±klamalarda bulunduÄŸunu anÄ±msattÄ±. “TTK’ya yÄ±lbaÅŸÄ±ndan evvel 1500 iÅŸçi alÄ±nsÄ±n, iÅŸ baÅŸÄ± yapsÄ±n” diyen Atalay, devam etti: “Bu kasÄ±m ayÄ±nda olsun, 1-2 ay var. Zonguldak, sendika ve biz de bunu bekliyoruz, bölge milletvekilleri bunu takip etsin.” (ZONGULDAK)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 16:07

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