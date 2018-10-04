Suriyeli KÃ¼rtler: Åžam ile mÃ¼zakere kapÄ±sÄ± aÃ§Ä±k

Suriye Demokratik Meclisi EÅŸ BaÅŸkanÄ± Emine Umer, Suriye yÃ¶netimi ile mÃ¼zakere kanallarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸunu belirtti.

Suriye Demokratik Meclisi (SDM) EÅŸ BaÅŸkanÄ± Emine Umer, Åžam yönetimi ile sürdürdükleri görüÅŸmelere iliÅŸkin konuÅŸtu. “GörüÅŸmeler durduruldu” açÄ±klamasÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Umer, “müzakere kanallarÄ±nÄ±n açÄ±k olduÄŸunu” kaydetti.

Mezopotamya Haber AjansÄ±’nÄ±n haberine göre, Umer, süreci bitirmediklerini, iki tarafÄ±n da birçok konuyu tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Suriye krizinin çözülmesi için bu tür yollarÄ±n zorlanmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Umer, müzakereleri sonlandÄ±rmak gibi bir gündemlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da söyledi.

‘ÅžAM YÖNETÄ°MÄ° ÅžEFFAF OLMALI’

Åžam yönetimini ÅŸeffaf olmaya davet eden Umer, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: “Çok farklÄ± süreçlerden geçiyoruz. HalklarÄ±mÄ±zÄ±n birbiri ile yaÅŸamaya ihtiyacÄ± var. Bu konuda herkesin sorumluluk almasÄ± gerekiyor. Bunun siyasi yollarÄ±nÄ±n her zaman açÄ±k tutulmasÄ± elzemdir. Ä°ki tarafÄ±n da müzakerede karar kÄ±lmasÄ± önemlidir. Ancak rejim eskisi gibi davranarak soruna çözüm üretemez. YaÅŸananlara daha farklÄ± bakmalÄ± ve öyle ele almalÄ±dÄ±r. Ancak öyle nihai bir sonuca gidebiliriz.”

‘HENÜZ ANLAÅžMA YOK’

Umer, diyalog yollarÄ±nÄ±n tamamen kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±yla ilgili haberlerin gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Diyalog yollarÄ±nÄ± kapatmadÄ±k. Ä°ki tarafÄ±n da istemesi halinde masaya oturabiliyoruz. Ancak halen bir ÅŸeyler üzerinde anlaÅŸmadÄ±k. Birçok konu aramÄ±zda tartÄ±ÅŸma konusudur” dedi.

Önceki gün Sputnik’e konuÅŸan SDM Yöneticisi Gelo Ä°so, Suriye Hükümet yetkilileriyle arasÄ±nda yapÄ±lan görüÅŸmelerin durduÄŸunu söyleyerek, “Daha önce 3 görüÅŸme gerçekleÅŸtirilmiÅŸti. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirilmedi. Suriye Hükümeti görüÅŸmelerden kaçÄ±yor” demiÅŸti.

KUZEY SURÄ°YE’DE 9 KOMÄ°TE KURULDU

SURÄ°YE’de YPG’nin baÅŸÄ±nÄ± çektiÄŸi Suriye Demokratik Güçleri (SDG)’nin siyasi kanadÄ± olan Suriye Demokratik Meclisi’ne (SDM) baÄŸlÄ± Kuzey ve DoÄŸu Suriye Özerk Yönetimi Genel Meclisi, 9 komitenin kuruluÅŸunu ilan etti. Sputnik’e konuÅŸan Kuzey ve DoÄŸu Suriye Özerk Yönetimi Meclisi EÅŸ BaÅŸkanÄ± Ferit Eti ise, “Bizim hükümet ilanÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iddialarÄ± doÄŸru deÄŸil. Sadece IÅžÄ°D’den alÄ±nan yerlerin yönetimi için komitelerin ilanÄ±nÄ± yaptÄ±k. Yerel Yönetimler, Ekonomi ve TarÄ±m, Maliye, Kültür-Sanat, SaÄŸlÄ±k ve Ekoloji, Toplumsal ÇalÄ±ÅŸmalar ve KadÄ±n komitelerinin kuruluÅŸu ilan edildi” ifadelerini kullandÄ±.

‘ORTAK YÖNETÄ°M’

Eti ÅŸu bilgileri verdi: “Bizim yöneteceÄŸimiz bölgeler 7 bölgeden oluÅŸuyor. Bunlar Afrin (Åžehba Bölgesi), Kobani, KamÄ±ÅŸlo, Menbiç, Rakka, Deyrizor ve Tebka’dan oluÅŸacak. Eskiden bu yerler ayrÄ± yönetiliyordu. Kobani, KamÄ±ÅŸlo ve Afrin bölgesi Demokratik Özerklik tarafÄ±ndan yönetiliyordu. IÅžÄ°D’den alÄ±nan yerler ise sivil meclisler tarafÄ±ndan yönetiliyordu. ArtÄ±k bütün yerler ortak bir yönetim tarafÄ±ndan yönetilecek. ToplantÄ±da komitelerin eÅŸ baÅŸkanlarÄ± da belirlendi. Belirlenen eÅŸ baÅŸkanlar, meclis üyeleri önünde yemin ederek resmen görevlerine baÅŸladÄ±”

ESAD’DAN ARAP ÜLKELERÄ°YLE UZLAÅžI AÇIKLAMASI

Öte yandan Körfez ülkesi Kuveyt’in eÅŸ Åžahid gazetesine konuÅŸan Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad, Arap devletleriyle temel bir anlayÄ±ÅŸa vardÄ±klarÄ±nÄ± ileri sürdü.

Suriye’de iç çatÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2011’den beri ilk kez Körfez medyasÄ±na röportaj veren Esad, ülke ismi vermedi. Arap ve BatÄ±lÄ± ülkelerden temsilcilerin Suriye’yi ziyaret etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, diplomatik misyonlarÄ±n yeniden açÄ±lmasÄ± için görüÅŸme yaptÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Suriye’de savaÅŸÄ±n yakÄ±nda tamamen biteceÄŸini ve ülkenin Arap alemindeki öncü rolünü yeniden üstleneceÄŸini iddia etti. Suriye Devlet BaÅŸkanÄ±, Kuveyt’i överek Kuvet liderliÄŸinin ‘sorun çözücü’ tavÄ±r aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

2011’de 22 üyeli Arap BirliÄŸi, Suriye’nin üyeliÄŸini askÄ±ya almÄ±ÅŸtÄ±, birçok devlet muhalif gruplarÄ± desteklemiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 16:06

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