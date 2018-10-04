â€˜Hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±, enflasyonu kollukla durduramazsÄ±nÄ±zâ€™

CHP ve HDP yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamalarla ekonomideki kriz, enflasyon rakamlarÄ± ve zamlarÄ± eleÅŸtirdiler.

Ekonomideki kriz, enflasyon rakamlarÄ±, zamlar ve son olarak Ä°ÅŸsizlik Fonu’ndan kamu bankalarÄ±na sermaye akÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberleri siyasetin gündemi. CHP ve HDP’den yapÄ±lan açÄ±klamalarda AKP’ye eleÅŸtiriler yöneltildi. “Hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±, enflasyonu kolluk gücüyle durduramazsÄ±nÄ±z” denilen açÄ±klamalarda Ä°ÅŸsizlik Fonu’ndan kamu bankalarÄ±na sermaye akÄ±ÅŸÄ±na tepki gösterildi. Ä°ktidara “fon gelirleri iÅŸsizler haricinde hiçbir maksat için kullanÄ±lamaz’ hükmüne raÄŸmen kamu bankalarÄ±na sermaye aktarÄ±mÄ± nasÄ±l yapÄ±lÄ±yor” diye soruldu.

CHP: HAYAT PAHALILIÄžINI NASIL DURDURACAKSINIZ

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyit Torun Torun, ekonomideki kötü gidiÅŸat için ciddi önlemlerin alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini söyleyerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti: “Hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±, enflasyonu kolluk gücüyle durduramazsÄ±nÄ±z. Ancak demokratik bir ortamda, üretime dayalÄ± politikalar uygularsanÄ±z ekonomiyi düzeltirsiniz. Hem ekonomik krizi hem de demokrasi bunalÄ±mÄ±nÄ± aÅŸmaya ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bu da McKinsey kontrolü ya da zabÄ±ta denetimiyle olacak iÅŸ deÄŸil. Demokratik hukuk kurullarÄ±nÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± bir ülkede, bilimin ve liyakatin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda yatÄ±rÄ±mlar yaparak, çalÄ±ÅŸarak krizleri aÅŸarÄ±z. Gerisi halkÄ± oyalamaya, iÅŸleri daha da kötüleÅŸtirmeye yol açacak ÅŸovlardÄ±r.”

HDP: DÜÅžÜK FAÄ°ZLE VERMENÄ°ZÄ°N NEDENÄ° NEDÄ°R?

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Parti Sözcüsü Ä°stanbul Milletvekili Saruhan Oluç ise , Ä°ÅŸsizlik Fonu’ndan kamu bankalarÄ±na sermaye akÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin Meclise soru önergesi verdi. Oluç, yanÄ±tlamasÄ± istemiyle Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak’a ÅŸu sorularÄ± yöneltti:

â– Yasada ‘fon gelirleri iÅŸsizler haricinde hiçbir maksat için kullanÄ±lamaz’ hükmü bulunmasÄ±na raÄŸmen, Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu’nun elinde tuttuÄŸu Hazine tahvillerinin satÄ±larak kamu bankalarÄ±na sermaye aktarÄ±mÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± doÄŸru mudur?

â– Bu paranÄ±n, geri tahsili sürecinin ÅŸeffaf bir ÅŸekilde yürütülmesi için bir çalÄ±ÅŸmanÄ±z var mÄ±dÄ±r?

â– Cari piyasa faizi yüzde 20’lerde olmasÄ±na raÄŸmen bu iÅŸlemlerin yüzde 10 faiz oranlarÄ± ile yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n sebebi nedir?” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 15:59

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