â€˜Bartu Benâ€™den ilk fragman geldi

Bartu KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§aÄŸlayan ve Tolga KaraÃ§elik'i bir araya getiren 'Bartu Ben'in fragmanÄ± yayÄ±mlandÄ±

Bartu KüçükçaÄŸlayan’Ä±n senaryosunu yazÄ±p aynÄ± zamanda baÅŸrolünde yer aldÄ±ÄŸÄ±, Sundance ödüllü yönetmen Tolga Karaçelik’in ilk kez bir dizinin yönetmen koltuÄŸuna geçtiÄŸi “Bartu Ben”in fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±.

Tolga Karaçelik ve Bartu KüçükçaÄŸlayan’Ä± yeniden bir araya getiren, yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± BKM’nin üstlendiÄŸi, BluTV’nin sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± ve eÄŸlenceli konusuyla dikkatleri üzerine çekecek yeni dizisi “Bartu Ben” 18 Ekim’de seyirciyle buluÅŸmak için gün sayÄ±yor. GeçtiÄŸimiz günlerde paylaÅŸÄ±lan teaser ile meraklarÄ± arttÄ±ran dizinin eÄŸlenceli fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±.

Bartu KüçükçaÄŸlayan’Ä±n hem senaryosunu yazdÄ±ÄŸÄ± hem de baÅŸrolünde olduÄŸu dizide bir az ünlünün az daha ünlü olma hikayesi anlatÄ±lÄ±yor.

‘Kelebekler’ ile büyük bir uluslararasÄ± baÅŸarÄ±ya imza atan Tolga Karaçelik’in ilk kez bir dizi için yönetmen koltuÄŸuna geçtiÄŸi ‘Bartu Ben’ ile BluTV, yine sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir projeye imza atacak. ‘Bartu Ben’, 18 Ekim’de BluTV’de izleyiciyle buluÅŸacak. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 15:51

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