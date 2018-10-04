â€˜Kamu spotu Ã§ocuklara zarar veriyorâ€™

HDP'li Dilan Dirayet TaÅŸdemir, RTÃœK tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan 'Sessiz Åžehit' isimli kamu spotunun Ã§ocuklara zarar verdiÄŸini belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve özellikle bir çocuk kanalÄ±nda yayÄ±nlanmasÄ± zorunlu kÄ±lÄ±nan ‘‘Sessiz Åžehit’’ isimli kamu spotu ile ilgili HDP AÄŸrÄ± Milletvekili Dilan Dirayet TaÅŸdemir soru önergesi verdi.

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±na verilen önergede, kamu spotu ile ilgili “ÇocuklarÄ±n anlam dünyasÄ±nda yeri olmayan, ölümü kutsayan, çocuklarÄ±n geliÅŸimini olumsuz etkileyebilecek ve bu yönüyle de bir tür çocuk istismarÄ± sayÄ±labilecek birçok ifadeye yer verilmiÅŸtir” ifadelerine yer verildi.

TaÅŸdemir, “RTÜK tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan kamu spotlarÄ±nÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± esnasÄ±nda çocuklar ve çocuk haklarÄ± göz önünde bulundurulmakta mÄ±dÄ±r? Bir çocuk kanalÄ±nda yayÄ±nlanmasÄ± zorunlu kÄ±lÄ±nan bir kamu spotunda dakikalarca ölüm, düÅŸman, ÅŸehit, cennet, dünyaya dönüp tekrar cennete gitme, cennet gidip gelmelerden bahsedilmesinin gerekçesi nedir, çocuklarÄ±n anlam dünyasÄ±nda yaratacaÄŸÄ± tahribat dikkate alÄ±nmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? ÇocuklarÄ±n anlam dünyasÄ±nda tahribat yaratabilecek, ölüm ve düÅŸmanlÄ±k kavramlarÄ±nÄ± kutsayan, çocuklarÄ±n aklÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran ve açÄ±kça çocuk istismarÄ± suçunu iÅŸleyen söz konusu kamu spotunu hazÄ±rlayan, inceleyen ve yayÄ±nlanmasÄ±nda görev alan sorumlular hakkÄ±nda bir soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?” diye sordu. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 15:46

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