Diyanetâ€™ten umre Ã¼cretine yÃ¼zde 60â€™a yakÄ±n zam

Umre Ã¼cretlerini Suudi Arabistan Riyaliâ€™ne endeksleyen Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, farklÄ± tur kategorilerine yÃ¼zde 50 ila 60 oranÄ±nda zam yaptÄ±.

2018-2019 dönemi için Umre tur programlarÄ±nÄ± açÄ±klayan Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, ücretleri Suudi Arabistan Riyali’ne endeksledi. Düzenleme ile ücretlere Türk LirasÄ± bazÄ±nda farklÄ± tur kategorilerinde yüzde 50 ila 60 zam yapÄ±ldÄ±.

Diken'in haberine göre 2018-2019 dönemi için açÄ±klanan programda ücretlendirme riyalle yapÄ±ldÄ±. AçÄ±klanan ücretler, Diyanet’in 2017-2018 dönemi için yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± programdaki ücretlerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, farklÄ± tur seçeneklerindeki TL bazÄ±nda zam oranÄ±nÄ±n yüzde 50 ila 60 olduÄŸu görülüyor.

Her iki programda da 7, 11, 14 ve 20 günlük tur seçenekleri bulunurken, konaklama için tercih edilen otellerse hemen hemen aynÄ±.

Ä°ki kiÅŸilik oda tercihlerine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, 2018-2019 döneminde 7 günlük tur için 6 bin 650 riyal (10 bin 705 TL) ila 6 bin 975 riyal (11 bin 228 lira) ücret belirlendi. 2017-2018 dönemi içinse aynÄ± tur tercihi için 6 bin 185 lira ila 7120 TL ücret belirlenmiÅŸ. Burada TL bazÄ±nda yüzde 57 ila 60 zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüldü.

Yine iki kiÅŸilik oda tercihlerine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, 2018-2019 döneminde 14 günlük tur için 5 bin 550 riyal (8 bin 934 lira) ila 6 bin riyal (9 bin 659 lira) ücret belirlendi. 2017-2018 dönemindeyse 14 günlük tur için 4 bin 470 lira ila 4 bin 835 lira ücret belirlenmiÅŸ. Burada TL bazÄ±nda yaklaÅŸÄ±k yüzde 50’lik zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

Bugünkü piyasa verilerine göre Riyal/TL kuru 1,61 seviyesinde iÅŸlem görüyor. (HABER MERKEZÄ°)

Diyanet, 2017'de faizden 256 bin 806 lira gelir elde etti

ErdoÄŸan: HanÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ±, Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± camilere alÄ±ÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 15:31

www.evrensel.net