ErdoÄŸan: HanÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ±, Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± camilere alÄ±ÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Camiler ve Din GÃ¶revlileri HaftasÄ± Nedeniyle Din GÃ¶revlileri BuluÅŸmasÄ±'nda aÃ§Ä±klamalarda bulunuyor.

'Camiler ve Din Görevlileri HaftasÄ± Nedeniyle Din Görevlileri BuluÅŸmasÄ±'nda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Hâlâ çirkin gelenekleri Ä°slam diye gösteren zihniyetler var. Bundan kurtulmamÄ±z lazÄ±m. Camiler kadÄ±nlarÄ±mÄ±za kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n, hanÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ±n ayaklarÄ±nÄ± camiye alÄ±ÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

â– "140 bin kiÅŸilik bir ordu. Bu asla hafife alÄ±namaz. Acaba biz inancÄ±mÄ±zÄ± bu ülkede yaÅŸamak ve yaÅŸatmakta niye baÅŸarÄ±lÄ± deÄŸiliz sorusunu kendimize sormamÄ±z lazÄ±m diye düÅŸünüyorum. Bu konuda kendimizi check etmemiz lazÄ±m. Bir yerde bir eksiÄŸimiz var. 140 bin kiÅŸilik böyle bir ordunun olduÄŸu yerde içinizde hayÄ±rlÄ± bir topluluk çÄ±ksÄ±n hayrÄ± güzeli tebliÄŸ etsin. Åžimdi bu tebliÄŸler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± halde acaba neden beklediÄŸimiz neticeyi alamÄ±yoruz? Öyleyse daha fazla çalÄ±ÅŸmamÄ±z lazÄ±m."

â– "HalkÄ±n en çok güvendiÄŸi kimler diye sorduÄŸumuzda imamdÄ±r. Peki ÅŸimdi bu baÄŸlar niye koptu? Bu baÄŸlarÄ± yeniden tesis edemez miyiz? Bunun üzerinde biraz çalÄ±ÅŸmamÄ±z gerek diye düÅŸünüyorum. 140 bin kiÅŸilik ordu, ülkemizin çehresini deÄŸiÅŸtirmelidir diye düÅŸünüyorum. Siz gönüllerin fatihi olduÄŸunuz için bunu söylüyorum."

â– "Camilere kadÄ±nlar giremez diye bir ayet mi, hadis mi var? Kim hangi kafayla bunu yapÄ±yor? ArtÄ±k bu yanlÄ±ÅŸ tabularÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Bunu baÅŸta Diyanet Ä°ÅŸleri BakanÄ±'nÄ±n yürütmesi lazÄ±m. BunlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±z, yÄ±kacaÄŸÄ±z. Çünkü çok garip ÅŸeylerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k. Bu yasaklarÄ± getirenler niye getirdiklerinin de farkÄ±nda deÄŸiller. Bunu baÅŸta Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±'nÄ±n yürütmesi lazÄ±m. Bir Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±mÄ±z kadÄ±nsa bunlarÄ± aÅŸtÄ±k demektir."

â– "ÇocuklarÄ±n ayaklarÄ±nÄ± camilere alÄ±ÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z, hanÄ±mlarÄ±n ayaklarÄ±nÄ± camilere alÄ±ÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z. Cami MüslümanlarÄ±n cem olduÄŸu yerdir."

â– "Camilerimizin ahÄ±ra çevrildiÄŸi, satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kapÄ±sÄ±na kilit vurulduÄŸu süreçlere ÅŸahit olduk. ApartmanlarÄ±n bodrum katlarÄ±nda namaz kÄ±lÄ±yorduk, cami yoktu."

AyrÄ±ntÄ±lar Geliyor...

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 15:43

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