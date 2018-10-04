600 kiÅŸilik kadroya 5 bin 200 baÅŸvuru!

Yozgat'ta kÃ¶ylerdeki okullarda Ã§alÄ±ÅŸacak iÅŸÃ§ilerin belirlenmesi iÃ§in kura Ã§ekimi ile alÄ±mÄ± yapÄ±lan baÅŸvuruya 5 bin 200 kiÅŸi baÅŸvurdu.

Yozgat'ta Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu'nca (Ä°ÅžKUR) yürütülen 'Toplum YararÄ±na ProgramÄ±' kapsamÄ±nda okullarda çalÄ±ÅŸacak iÅŸçiler, kurayla belirlendi. Kent genelinde saÄŸlanacak 600 kiÅŸilik istihdama, 5 bin 200 kiÅŸi müracaat etti.

Yozgat merkez ile köylerdeki okullarda çalÄ±ÅŸacak iÅŸçilerin belirlenmesi için kura çekimi, Åžehit DurmuÅŸ Anadolu Lisesi'nin spor salonunda gerçekleÅŸtirildi. Noter huzurunda yapÄ±lan kura çekimiyle belirlenen 600 kiÅŸi, 8 Ekim Pazartesi günü iÅŸbaÅŸÄ± yapacak. Kura çekiminden sonra açÄ±klama yapan Ä°ÅžKUR Ä°l Müdürü Taner YÄ±ldÄ±z, Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü ile Ä°ÅžKUR arasÄ±nda okullarda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak üzere temizlik ve güvenlik görevlilerin kura çekimi yöntemiyle belirlendiÄŸini söyledi. Ä°l genelinde 600 kiÅŸinin istihdam edileceÄŸini ve 5 bin 200 kiÅŸinin müracaat ettiÄŸini belirten YÄ±ldÄ±z, "Kurada isimleri çÄ±kan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z 8 Ekim itibarÄ±yla iÅŸe baÅŸlayacak. Okullar kapanÄ±ncaya kadar çalÄ±ÅŸacaklar ve asgari ücret maaÅŸ alacaklar" dedi. YÄ±ldÄ±z, il genelinde yine okullarda görev yapmak üzere 201 güvenlik görevlisi alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± ve bu görev için de 335 kiÅŸinin müracaat ettiÄŸini kaydetti.

Kura çekimine Ä°l Milli EÄŸitim Müdürü Yusuf YazÄ±cÄ±, iÅŸ için müracaat edenler ve yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±. (DHA)

Ãœniversite mezunlarÄ± temizlik kadrosu peÅŸinde

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 15:02

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