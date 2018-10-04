Konkordato ilan eden ÅŸirketlerden ev alan tÃ¼keticiler ne yapacak?

Konkordato ilanlarÄ±nÄ±n ardÄ± arkasÄ± kesilmiyor. Peki konkordato ilan eden bir inÅŸaat ÅŸirketinden ev alan tÃ¼keticiler ne yapacak?

Birçok ÅŸirket konkordato baÅŸvurusunda bulunuyor. BaÅŸvuranlar arasÄ±nda inÅŸaat ÅŸirketleri de yer alÄ±yor. Ä°nÅŸaat ÅŸirketlerinin konkordato ilan etmesi halinde evini teslim alamayan binlerce kiÅŸi ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilememenin ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor. Peki tüketici ne yapmalÄ±?

Firma konkordato ilan ettiÄŸinde, tüketicilerin vakit kaybetmeden konkordato komiserliÄŸine baÅŸvuruda bulunmasÄ± gerekiyor. Böylece alacaklÄ±lar listesine girerek, alacaÄŸÄ±nÄ± tahsil etmek için sÄ±rasÄ±nÄ± bekleyecek. Noter huzurunda taÅŸÄ±nmaz sözleÅŸmesi olmayan tüketiciler ödedikleri parayÄ± talep edebilir. Ancak noter huzurunda taÅŸÄ±nmaz sözleÅŸmesi olanlar satÄ±n aldÄ±klarÄ± evi talep etme hakkÄ±na sahip. EÄŸer konkordato ilan eden firma bu süreç sonunda iflas ederse, alacaklÄ±lar, toplam alacaklÄ±lar içindeki yüzdelik payÄ± oranÄ±nda hak talep edebiliyor.

MAÄžDURLAR YÜZ BÄ°NLERÄ° BULABÄ°LÄ°R

Türkiye genelinde binlerce lisanslÄ± ya da lisanssÄ±z müteahhit bulunuyor. Konkordato ilan eden ÅŸirketler arasÄ±nda en çok inÅŸaat sektöründe faaliyet gösterenler dikkat çekiyor. Ä°nÅŸaat Mühendisleri OdasÄ± Ä°stanbul Åžubesi BaÅŸkanÄ± Nusret Suna, "Son 6 aya baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ülkemizde inÅŸaat sektöründe bir durgunluk baÅŸ gösterdi. Bunun arkasÄ±ndan büyük firmalarÄ±n konkordato ilan ettiÄŸini görüyoruz" dedi.

5 BÄ°NÄ°N ÜZERÄ°NDE MAÄžDUR

Esenyurt'ta bulunan bir projeden daire alan maÄŸdurlar ise alacaklarÄ±na karÅŸÄ± çözüm arÄ±yor. 5 binin üzerinde maÄŸdurun bulunduÄŸu projede yine adi sözleÅŸme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dikkat çekiyor. MaÄŸdurlarÄ±n çok azÄ± noter satÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiriyor. SözleÅŸmelerinin noter mi yoksa firma sözleÅŸmesi olduÄŸundan bile haberi olmayanlar bulunuyor. MaÄŸdurlar sÄ±k sÄ±k tamamlanmamÄ±ÅŸ inÅŸaata giderek teslim edilmeyen evlerine bakÄ±yorlar. MaÄŸdurlar haklarÄ±nÄ± tek tek mahkemede ararken, sosyal medya üzerinde iletiÅŸim kurarak birlikte çözüm arÄ±yor ve birbirlerine destek oluyorlar.

‘GEREÄžÄ°NDEN FAZLA Ä°NÅžAAT YAPILDI’

Ä°nÅŸaat sektörünün yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dar boÄŸazÄ± anlatan Ä°nÅŸaat Mühendisleri OdasÄ± Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Nusret Suna, “Son 6 aya baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ülkemizde inÅŸaat sektöründe bir durgunluk baÅŸ gösterdi. Bunun arkasÄ±ndan büyük firmalarÄ±n konkordato ilan ettiÄŸini görüyoruz. Ama iÅŸ bununla bitmiyor. Bunun yanÄ±nda yüzlerce de bireysel inÅŸaat firmalarÄ±, yap-sat müteahhitliÄŸi yapan firmalarda da kapanmalar var. Kamu iÅŸleri yapan müteahhit firmalarÄ±nda iÅŸten çÄ±karmalar devam ediyor. Ä°nÅŸaatlar durmuÅŸ vaziyette. Dileriz ki bu durgunluk fazla uzun sürmez, 'kÄ±sa sürede bunu atlatÄ±rÄ±z' diye düÅŸünüyorum. Biz gereÄŸinden fazla inÅŸaat yaptÄ±k. Bu bir plan dahilinde deÄŸildi. En büyük sÄ±kÄ±ntÄ± bu” dedi.

‘KONUT SAYISININ YÜZDE 30-40'I Ä°HTÄ°YAÇTAN FAZLA’

Suna, “Ä°nÅŸaat kalemlerimizden bazÄ±larÄ± da ithal malzemelerden oluÅŸur. Ülkemizde kendi ürettiÄŸimiz demir yetersiz olduÄŸu için ithal ediliyor ve inÅŸaatlarÄ±n temel malzemesi bu. Döviz fiyatlarÄ±ndaki aÅŸÄ±rÄ± dalgalanma inÅŸaat maliyetlerini de etkiliyor. Vitrifiye malzemeleri, boya malzemeleri ithal ürünler. BunlarÄ±n bütününe baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman konut inÅŸaatlarÄ±nda malzemenin yüzde 30'u ithaldir. Bu yüzde 30'luk ithal malzemede dövize baÄŸlÄ± olduÄŸu için yüzde 15-20 civarÄ±nda maliyet artÄ±ÅŸÄ± yaÅŸandÄ±” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Nusret Suna, Türkiye genelinde konut fazlasÄ± olduÄŸuna dikkat çekerek, "Türkiye geneline baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman milyon mertebesinde ihtiyaçtan fazla konut var. Ä°stanbul'a baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zamanda da, Ä°stanbul'un ÅŸu andaki konut sayÄ±sÄ±nÄ±n yüzde 30-40'Ä± ihtiyaçtan fazla. Muazzam derecede satÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ boÅŸ duran konut var.

MAKET PROJE SATIÅžLARI MAÄžDUR EDÄ°YOR

Proje maketi üzerinde satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan ve tamamlanmayan, tüketicilere teslim edilmeyen inÅŸaat projelerinde binlerce insan maÄŸdur oluyor. Uzmanlara göre bu konuda maÄŸdur kiÅŸi sayÄ±sÄ± yüz binleri bulabilir. Ancak asÄ±l maÄŸduriyet bir inÅŸaat firmasÄ±nÄ±n konkordato ilan etmesinden kaynaklanmÄ±yor. Maket proje üzerinde taÅŸÄ±nmaz satÄ±n alan tüketicilerin asÄ±l maÄŸdur olduÄŸu konu satÄ±ÅŸ sözleÅŸmelerinin noter huzurunda ya da tapu dairesinden yapÄ±lmamasÄ±ndan kaynaklanÄ±yor. Noter huzurunda yapÄ±lmayan konut satÄ±ÅŸ sözleÅŸmeleri kanunen "Adi SözleÅŸme" olarak tabir ediliyor. Bu nedenle firma konkordato ilan ettiÄŸi zaman taÅŸÄ±nmazÄ± satÄ±n alan kiÅŸilerin sözleÅŸmeleri, taÅŸÄ±nmazdan hak talep etmelerini engelliyor. MaÄŸdurlar firmadan sadece ödeme yaptÄ±ÄŸÄ± meblaÄŸÄ± talep edebiliyor. Ancak satÄ±ÅŸ sözleÅŸmesinin noter huzurunda tapu dairesinde yapÄ±lmasÄ± durumunda, taÅŸÄ±nmazÄ± alanlar ödemesini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± mülk üzerinden hak talep edebiliyor.

HUKUKA AYKIRI

Uzmanlar, bir çok firmanÄ±n proje maketi üzerinden satÄ±ÅŸ yaptÄ±klarÄ±nda, tüketicileri adi sözleÅŸme yapmaya yönlendirdiklerini ve bunun tüketici kanununa aykÄ±rÄ± olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor. Demirören Haber AjansÄ±’na konuyu deÄŸerlendiren Avukat Gürsel Devrim Ä°yim, “Noterde yapÄ±lmayan, adi biçimde yapÄ±lmÄ±ÅŸ taÅŸÄ±nmaz sözleÅŸmeleriyle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Bunu özellikle büyük firmalar yapÄ±yor. 'Noter masrafÄ±ndan kaçÄ±nmak için' diyorlar. Oysa noterde yapÄ±lmayan taÅŸÄ±nmaz vaadi satÄ±ÅŸ sözleÅŸmesi geçerli deÄŸildir. Size çok kÄ±sÄ±tlÄ± istisnalar dÄ±ÅŸÄ±nda taÅŸÄ±nmazÄ±n devri hakkÄ±nÄ± doÄŸurmaz. Bir istisnasÄ± var; taÅŸÄ±nmaz bana adi bir ÅŸekilde satÄ±ldÄ±. Ben orada yaÅŸamaya baÅŸladÄ±m. Bu durumda tapunun bana verilmesi için dava açabiliyorum. EÄŸer noterde yapÄ±lan bir sözleÅŸme yoksa, 'ev aldÄ±m ya da taÅŸÄ±nmaz aldÄ±m' sanÄ±yorsunuz ama aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hiçbir ÅŸey yoktur. YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlem geçersizdir. Siz yalnÄ±zca belgede ödediÄŸiniz para belli ise onu talep edebilirsiniz. Ekonomik taleptir bu ve buna çok dikkat edilmesi gerekir. Çok çok büyük ÅŸirketler adi sözleÅŸme yapÄ±yorlar. KaÄŸÄ±da yazmÄ±ÅŸ, imza atmÄ±ÅŸ, kendi aralarÄ±nda yapmÄ±ÅŸlar satÄ±ÅŸÄ±” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘KURALLARA UYULMUÅž OLSA TEK KÄ°ÅžÄ° MAÄžDUR OLMAZ’

Tüketici BaÅŸvuru Merkezi Onursal BaÅŸkanÄ± AydÄ±n AÄŸaoÄŸlu, 2014 yÄ±lÄ±nda çÄ±kan 652 sayÄ±lÄ± Tüketici Kanunu'na dikkat çekerek, “Bu kurallara uyulmuÅŸ olsa maketten konut satÄ±n alÄ±p bir tek kiÅŸi maÄŸdur olmaz. Mümkün deÄŸil çünkü bu kanun 40. maddesi ve devamÄ±ndaki maddelerde satÄ±ÅŸÄ±n nasÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ±, sözleÅŸmenin nasÄ±l olacaÄŸÄ± ne ÅŸekilde teminata baÄŸlanacaÄŸÄ± açÄ±k açÄ±k yazÄ±yor. Adi sözleÅŸme yani noter veya tapu dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan ön ödemeli konut satÄ±ÅŸÄ± yasak, kanuna aykÄ±rÄ±. BakanlÄ±ÄŸa ihbar edildiÄŸi takdirde ciddi para cezalarÄ± ve yaptÄ±rÄ±mlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±rlar. YarÄ±ca kanuna aykÄ±rÄ± sözleÅŸmelerle tüketicinin maÄŸduriyetine sebep olan müteahhit firmanÄ±n yetkilileri de dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ktan yargÄ±lanabilirler” dedi.

‘NE ÜZERÄ°NE Ä°POTEK GELEBÄ°LÄ°R, NE DE HACÄ°Z GELEBÄ°LÄ°R’

AÄŸaoÄŸlu, “Bir maket, bir proje ve bir de müteahhidin antetli kaÄŸÄ±dÄ± ile olmaz bu iÅŸ. OlmasÄ± gereken ÅŸekli; notere gidilecek, düzenleme suretiyle yapÄ±lacak, tapuya verilmiÅŸ olan belediyeden onaylÄ± inÅŸaat projesinde hangi kattan, hangi daireyi aldÄ±ÄŸÄ±na dair noter belgesi iÅŸlenecek. Ondan sonra ne üzerine ipotek gelebilir, ne de haciz gelebilir. Çünkü o daire artÄ±k tüketicinindir. Tüketicinin bugün maÄŸdur olmasÄ±nÄ±n temelinde yatan sebep tüketici kanunun ön gördüÄŸü ÅŸartlarÄ±n yerine getirilmeden sözleÅŸmelerin yapÄ±lmasÄ±. Burada biz tüketici örgütleri de sorumluyuz. Tüketicileri yeterince bilinçlendiremedik. AçÄ±k ve net söylüyorum bu ÅŸekilde satÄ±ÅŸ yapmak yasak. Åžirketin antetli kaÄŸÄ±dÄ±yla konut satÄ±ÅŸÄ± olmaz. BitmemiÅŸ konutlarÄ±n satÄ±ÅŸÄ± mutlaka noterden yapÄ±lacak, noter harcÄ± da kaldÄ±rÄ±ldÄ±, engel deÄŸil veya tapuya gidilecek. Noterden yapÄ±ldÄ±ysa tapuya ÅŸerh düÅŸüldüÄŸünde artÄ±k o tüketici garantidedir. Konut satÄ±ÅŸlarÄ± bu yöntemlerle yani hukuka aykÄ±rÄ± ÅŸekilde yapÄ±lÄ±yorsa maÄŸdurlar yüz binlerle ifade edilecektir” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 15:08

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